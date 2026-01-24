「車両急発進が原因」と主張の事故、実際はほとんど「ペダル踏み間違え」だった…韓国の調査結果

韓国でいわゆる「車両の急発進」によって事故が起きたという主張が後を絶たないなか、昨年1年間に国内で発生した急発進疑いの交通事故のうち、過半数以上が「ペダルの踏み間違い」によるものだったという統計が公開された。

韓国交通安全公団自動車安全研究院によると、昨年、報道で伝えられた急発進の原因が疑われる事故149件のうち、警察の調査や国立科学捜査研究院の鑑定などを通じて「ペダルの踏み間違い」と確認された件数は109件にのぼった。

残りの40件については、現在も調査が進行中であるか、調査結果がまだ確認されていない事例だ。公団側は「現在まで車両欠陥による急発進現象は確認されていない」と説明した。

急発進疑い事故149件のうち、運転者の年齢が確認された141件を分析した結果、60代以上の高齢者の割合は75.2％だった。

年齢別では、60代が36.2％、70代が28.4％、50代が14.2％、80代が9.9％、20代が5.7％の順だった。

運転者の性別が確認された138件を分析した結果では、男性が95件（68.8％）、女性が43件（31.2％）だった。

走行状態が確認された144件を分析した結果、停止中または低速（クリープ）走行中が100件（69.4％）、通常走行中が44件（30.6％）だった。クリープ走行とは、オートマ車においてアクセルペダルを踏まなくても、シフトを「D（ドライブ）」や「R（リバース）」に入れると車がゆっくりと前後に動く状態を指す。

これを受けて公団は、今年、さまざまな走行状況でペダルの踏み間違いを感知し予防できる技術を開発し、関連制度の整備を進めている。

チョン・ヨンシク公団理事長は「車両欠陥が疑われる事故の場合、先端の調査技法と専門人員を活用して事故原因を究明している」とし、「事故調査の経験を基に、ペダル踏み間違い事故を予防できる技術開発と制度改善に力を集中していく」と強調した。

（記事提供＝時事ジャーナル）