¥Ê¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î»Ò¤É¤âµÞÁý¡Ö¿©¤Ù¤¿¤é¹¢¤ò¡Ä¡×Åö»ö¼Ô²ÈÂ²¤ò¼èºà
¤¯¤ë¤ß¡¢¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ê¤É¤Î¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡£¼Â¤Ï¶áÇ¯¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©Åö»ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ë½»¤à²¬ËÜàèÂÀÏº¤¯¤ó(3)¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¸µµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä¡£
¢£Êì¡¦Æà¡¹¤µ¤ó
¡Ö¤¯¤ë¤ß¤È¤¤¤ê¤³¤ÎÄÑ¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5～10Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¹¢¤ò¤«¤¯»ÅÁð¤ò»Ï¤á¤Æ¡×
¢£Êì¡¦Æà¡¹¤µ¤ó
¡ÖÓÒÅÇ¤ò¤·¤¿»þ¤ËÓÒÅÇÊª¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤¬ÀÖ¤¯È¯¿¾¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡×
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¡×¡£Áá¤¤»þ¤Ï¿©¸å¿ôÊ¬°ÊÆâ¤Ë¶¯¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤¸¤óËã¿¾¤äÓÒÅÇ¤Î¤Û¤«¡¢¸ÆµÛ¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ë¤ß¤ä¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¸¶°øÊª¼Á¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢2011Ç¯¤ÏÁ´ÂÎ¤Î2.3¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï24.6¡ó¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ç¤¯¤ë¤ß¤ä¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
¢£·§ËÜÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー°å»Õ²ñÉÂ±¡ ¾®»ù¥¢¥ì¥ë¥®ー²Ê¡¦À¾ÆàÄÅ»Ò°å»Õ
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡È¿©½¬´·¤ÎÊÑ²½¡É¤ÇÌÚ¤Î¼ÂÎà¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢²Ã¹©ÉÊ¤Ø¤â»ÈÍÑµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´ØÏ¢À¤Ï¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¿©À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¢£Êì¡¦Æà¡¹¤µ¤ó
¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ーÉ½µ¤Î¥¢ー¥â¥ó¥É¤ä¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Êì¿Æ¤ÎÆà¡¹¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Ï¥¨¥Ó¤ä¥«¥Ë¡¢¤¯¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¸¶ºàÎÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿28ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É½¼¨¤òµÁÌ³²½¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç°û¿©Å¹¤ä¥±ー¥Å¹¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤äÂðÇÛ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸¶ºàÎÁ¤ÎÉ½¼¨¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Êì¡¦Æà¡¹¤µ¤ó
¡Ö¿©»ö¤ÎÀ©¸Â¤¬¤«¤Ê¤êÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀèÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡ÊÉÔ°Â¡Ë¡£ÌÀ³Î¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Î¿©¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÉ½¼¨¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬½õ¤«¤ë¡×
·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤Î¥±ー¥Å¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¥±ー¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¶Ð¤·¤à¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÊ´¤äÆ¦Æý¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Î¥±ー¥¤äÍÎ²Û»Ò¤òÈÎÇä¡£ÆýÀ½ÉÊ¤äÍñ¡¢¾®ÇþÊ´¤ò°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í½´ü¤»¤Ìº®Æþ¤¬µ¯¤¤¿¤ê¸í¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èõ¸ý¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¥±ー¥¤¢¤ó¤·¤ó¡¦Èõ¸ý¶Á´õ¤µ¤ó
¡Ö¥±ー¥Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â1¼ïÎà¤âÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤À¤±¤¬Çã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÂ³°´¶¡×
ÆýÀ½ÉÊ¡¢Íñ¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Î½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤À¤Ã¤¿Èõ¸ý¤µ¤ó¡£ÍÄ¤¤º¢¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤´ÈÓ¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤ª¤«¤º¤ò¾þ¤Ã¤¿¤´ÈÓ¥±ー¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
16Ç¯´ÖÄÌ±¡¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¹îÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¥±ー¥¤ÎÃÍ»¥¤ËµºÜ¡£Åö»þ¤Î¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤¬¤¤¤Þ¤Î¥±ー¥¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èõ¸ý¶Á´õ¤µ¤ó
¡ÖÀÎÊú¤¤¤¿ÉáÄÌ¤Î¥±ー¥¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¤³¤½ºÆ¸½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤¢¤ë¡×
º£¤âÄê´üÅª¤ËÄÌ±¡¤·¥Ê¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜàèÂÀÏº¤¯¤ó¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¹îÉþ¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êì¡¦Æà¡¹¤µ¤ó
¡ÖÍñ¤ä¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤è¤ê¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ë¾¯¤Ê¤¤¤±¤É·ë¹½º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤â¤Ã¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×
ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û
¹ñ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®ーÉ½¼¨¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê¸¶ºàÎÁ¤Ë¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°¿©¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤ÏÉ½¼¨¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÉ½¼¨¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£