¡¡Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¹çÎ®¤»¤º¡¢¼«¿È¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤Ç½°±¡Áª¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¡Ê66¡Ë¡áº´²ì1¶è¡á¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤ÅÞ¼ó¤Î°ÂÌîµ®Çî»²±¡µÄ°÷¡Ê35¡Ë¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥³ー¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿°ÂÌîµ®Çî»á
¡¡¸¶¸ý»á¤Ï22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¾å¤Ç¡Ö»ä¤¬´ê¤¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ø¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÂÎ¡Ë¡Ù¤ò¡¢ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¡Ø¥Ñ¥é¥áー¥¿¡Ù¤È¤·¤ÆÆþÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²æ¡¹¤È¤¤¤¦ÊÑ¿ô¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´À°¤ÏÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÁíÁªµó¤È¤¤¤¦´Ø¿ô¤«¤é¡¢¡ØÆüËÜºÆ¶½¡Ù¤È¤¤¤¦¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ò¡Ê½ÐÎÏ·ë²Ì¡Ë¤¬É¬¤ºÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ë¸þ¤±Ç®¤¹¤®¤ë¥é¥Ö¥³ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅ¾¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤ä°ÂÌî»á¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡ÖÁ´Á³¡¢¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¾ÃÈñÀÇ¤ÎËÜ¼Á¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡Ø¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¡Ù¤òÍê¤ó¤À¤Î¤«¤È°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·È¤Ê¤É¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥½¥Ã¥×Æ¸ÏÃ¤Î¡Ë»À¤Ã¤Ñ¤¤ÉòÆº¤Ç¤¹¤Í ¿å¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¸¤¤Î¹ü¤Ï¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀèÀ¸¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÁê¼êÊý¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥À¥µ¤¯±Ç¤ë¤«¤é¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è ½©ÇÈ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤ë»ö¤â¤Ê¤¯¿¶¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤òÉå¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ów¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¸¶¸ý»á¤Ï23Æü¡¢X¤Ç¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å¤Ê¤ªÎ©¾ì¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤º¸øÅÞ¤ËÌµÎé¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥àÌ¤Íè¤Î´ðËÜÍýÇ°¤Ë¤Ï¡¢»¿Æ±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâÀ¯´Ñ¡¢ÀÇÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜÅª¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±×¡¹¤Î¤´³èÌö¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
