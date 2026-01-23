東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」では2026年3月8日(日)まで、東京ディズニーランド(R)で開催中のスペシャルイベントシリーズにちなんだスペシャルブッフェを展開している。

【写真】「シャーウッドガーデン・レストラン」のブッフェでは、子どもから大人まで思わず笑顔に

ミニーのかわいらしさをイメージしたスペシャルなブッフェが登場！


東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を、2026年3月2日(月)まで開催中。ミニーマウスが主役になったパーク内は、ハートやリボン、ポップなドット柄の装飾で包まれている。

そして、東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン」では、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ブッフェ/ディナーブッフェ」(ランチブッフェ大人平日5800円/ディナーブッフェ大人平日6600円)を提供中だ。ブッフェ台にも、パークの世界観に合わせた、見た目もかわいいハート型のメニューなどが並んでいる。

【写真】「シャーウッドガーデン・レストラン」のブッフェでは、子どもから大人まで思わず笑顔に


そんななかでもイチオシは、初登場の「ポークベイビーバックリブ(バーベキュー)」(※ランチのみ)。甘辛くマリネしたバックリブを香ばしく焼き上げ、オレンジとハーブの香りをまとわせて仕上げたこだわりの一品だ。シェフは「コーラのエッセンスを入れて煮詰め、カラメル化して照りを出し、和風に仕上げました。“骨付き”の料理はインパクトもあるし、前からやってみたいと思っていたんです。お肉はその場でカッティングしてお出ししていますので、ぜひお試しください」とアピールする。

初登場の「ポークベイビーバックリブ(バーベキュー)」


そのほか、“ミニーのファンダーランド”のカラーリングを表現したという「マグロとサーモンのタルタル ハニーマスタードソース」や、アジアンな味付けの「シュリンプのカクテル仕立て」、「マルアナゴのちらし寿司(国産米)」など、豪華な冷菜もぜひチェックを。また、ゲストから好評の「ストロベリーデニッシュ」や、初登場の「レモンブレッド」、「ベルガモットデニッシュ」など、ブレッドも充実しているのでお見逃しなく！

「マグロとサーモンのタルタル ハニーマスタードソース」。マグロ・サーモンに、ビーツとサワークリームを合わせ、色鮮やかなタルタルに仕上げている。野菜のシャキッとした歯応えも楽しい


キュートなハート型のパンも


デザートも食のひとときを盛り上げる！(左から時計回りに)「ホワイトチョコレートムース」、「桜のモンブラン」、「ストロベリーとマスカルポーネのムース」


桜餡を練り込んだ「桜のモンブラン」は、ほんのりと桜が香る


乳酸菌飲料の味わいがベースになったピンク色のスペシャルドリンク(1600円)


さらに同ホテルでは、“ミニーのファンダーランド”をテーマにしたスペシャルルームを用意しており、ピンクを基調としたポップ＆キュートな空間で、イベントの世界観に浸りながら滞在を楽しむことができる。ミニーが大好きなドット柄やリボンのモチーフがちりばめられたベッドやカーテンなど、思わず「かわいい！」と言葉にしたくなるようなアイテムは必見！ミニーになりきって、部屋での写真撮影を楽しんでみてはいかが？

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルルーム


“ミニーが夢に描いた大好きなものでいっぱいの世界”がテーマ


壁のくぼみを使用したアルコーヴベッドには、ミニーが大好きなドット柄デザインのベッドカバーや、ミニーと仲良しのフィガロ、フィフィのクッションがあしらわれている


スペシャルルームには、オリジナルデザインのカードキー＆キーケースと、キュートなミニーが描かれたハート型の2種類のポストカードが1室につき2点ずつ用意されている


取材・文=平井あゆみ

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)Disney