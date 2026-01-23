「ミニーのファンダーランド」の料理＆客室が楽しめる！“かわいい”が渋滞する東京ディズニーランドホテル
東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」では2026年3月8日(日)まで、東京ディズニーランド(R)で開催中のスペシャルイベントシリーズにちなんだスペシャルブッフェを展開している。
【写真】「シャーウッドガーデン・レストラン」のブッフェでは、子どもから大人まで思わず笑顔に
東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を、2026年3月2日(月)まで開催中。ミニーマウスが主役になったパーク内は、ハートやリボン、ポップなドット柄の装飾で包まれている。
そして、東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン」では、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ブッフェ/ディナーブッフェ」(ランチブッフェ大人平日5800円/ディナーブッフェ大人平日6600円)を提供中だ。ブッフェ台にも、パークの世界観に合わせた、見た目もかわいいハート型のメニューなどが並んでいる。
そんななかでもイチオシは、初登場の「ポークベイビーバックリブ(バーベキュー)」(※ランチのみ)。甘辛くマリネしたバックリブを香ばしく焼き上げ、オレンジとハーブの香りをまとわせて仕上げたこだわりの一品だ。シェフは「コーラのエッセンスを入れて煮詰め、カラメル化して照りを出し、和風に仕上げました。“骨付き”の料理はインパクトもあるし、前からやってみたいと思っていたんです。お肉はその場でカッティングしてお出ししていますので、ぜひお試しください」とアピールする。
そのほか、“ミニーのファンダーランド”のカラーリングを表現したという「マグロとサーモンのタルタル ハニーマスタードソース」や、アジアンな味付けの「シュリンプのカクテル仕立て」、「マルアナゴのちらし寿司(国産米)」など、豪華な冷菜もぜひチェックを。また、ゲストから好評の「ストロベリーデニッシュ」や、初登場の「レモンブレッド」、「ベルガモットデニッシュ」など、ブレッドも充実しているのでお見逃しなく！
さらに同ホテルでは、“ミニーのファンダーランド”をテーマにしたスペシャルルームを用意しており、ピンクを基調としたポップ＆キュートな空間で、イベントの世界観に浸りながら滞在を楽しむことができる。ミニーが大好きなドット柄やリボンのモチーフがちりばめられたベッドやカーテンなど、思わず「かわいい！」と言葉にしたくなるようなアイテムは必見！ミニーになりきって、部屋での写真撮影を楽しんでみてはいかが？
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
