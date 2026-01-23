今さら聞けない！LINEスタンプの超基本＆便利な使い方をLINE専門家ひらい先生が完全解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、「今さら聞けない！LINEスタンプの超基本＆便利な使い方」と題した動画を公開した。動画では、LINEでのコミュニケーションに欠かせないスタンプの基本的な送り方について、初心者にも分かりやすく解説している。
まず、スタンプを送るための基本的な手順として、ひらい先生はLINEアプリで友人やグループなど、メッセージを送りたい相手のトーク画面を開くことから始めると説明。トーク画面の下部、メッセージ入力欄の横に表示されている「にっこりマークのアイコン」をタップすることが最初のステップであると示した。
このアイコンをタップすると、現在所持しているスタンプが一覧で表示される。あとはその中から送りたいスタンプを選んでタップするだけで、簡単に相手に送信することができるという。ひらい先生は、このシンプルな操作を覚えるだけで、誰でもスタンプを使えるようになると解説した。
また、動画内では、最初に表示されるスタンプ以外にも多くの種類があることにも言及。画面を切り替えることで、さまざまなキャラクターのスタンプセットから選べるため、表現の幅が広がるとした。
文字だけでは伝わりにくい感情やニュアンスを、スタンプ一つで手軽に表現できるのがLINEの魅力の一つである。これまで使い方が分からなかったり、操作に不安があったりした人も、この機会に基本をマスターし、コミュニケーションを楽しんでみてはいかがだろうか。
まず、スタンプを送るための基本的な手順として、ひらい先生はLINEアプリで友人やグループなど、メッセージを送りたい相手のトーク画面を開くことから始めると説明。トーク画面の下部、メッセージ入力欄の横に表示されている「にっこりマークのアイコン」をタップすることが最初のステップであると示した。
このアイコンをタップすると、現在所持しているスタンプが一覧で表示される。あとはその中から送りたいスタンプを選んでタップするだけで、簡単に相手に送信することができるという。ひらい先生は、このシンプルな操作を覚えるだけで、誰でもスタンプを使えるようになると解説した。
また、動画内では、最初に表示されるスタンプ以外にも多くの種類があることにも言及。画面を切り替えることで、さまざまなキャラクターのスタンプセットから選べるため、表現の幅が広がるとした。
文字だけでは伝わりにくい感情やニュアンスを、スタンプ一つで手軽に表現できるのがLINEの魅力の一つである。これまで使い方が分からなかったり、操作に不安があったりした人も、この機会に基本をマスターし、コミュニケーションを楽しんでみてはいかがだろうか。
関連記事
【LINEでブロックされたかも!_】「メンバーがいません」表示される原因とは？LINE専門家・ひらい先生が断言
【初心者必見】LINE友だち追加の全方法をLINE専門家ひらい先生が解説
【通知が多すぎる】公式LINEを完全に削除する方法を LINE専門家ひらい先生が解説
チャンネル情報
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com