¡¡ºå¿À¤Î¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢´äºê¤é¤ÈÀÅ²¬¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤«¤éµ¢ºå¸å¡¢£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çº£Ç¯½éÎý½¬¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÈÂóÇÏÇ¯¡É¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤Ã¤¿Îý½¬Ãå¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¶¥ÁöÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤ª¿¬¼þ¤ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ú£Á£Ë£É¡×¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£½øÈ×¤³¤½¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µå¤Î¥¥ì¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅêµå¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤²¹¤â¹â¤«¤Ã¤¿ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤¿Åêµå¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É½çÄ´¤ÊÄ´À°¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤¿º¸ÏÓ¡£¡ÖÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤±¤¿£±£²·î¤È£±·î¤À¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ø¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìºòÇ¯¤Ï£·£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤ÈÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï£´£³»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢³«Ëë£±·³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡£Íê¤ì¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óº¸ÏÓ¤Ï¡¢¾¡Éé¤Î£±Ç¯¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£