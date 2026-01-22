iPhone²èÌÌ¤Î¹õ¤¤¤È¤³¡¢¼¡¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¤è
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬º£½©¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone 18¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ü¤Á¤Ü¤Á±½¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬iPhone 18 Pro¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥á¥é¤¬²èÌÌº¸¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤â¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê±½¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©
¤ß¤¿¤¤¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉôµ¡Ç½¤¬²èÌÌ²¼¤Ë°ÜÆ°
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¢Weibo¤Ç¤Î¥ê¡¼¥«¡¼¤Î¼çÄ¥¤Ë¤è¤ë¤È¡¢iPhone 18 Pro¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¡Ä
¡¦IR¥Õ¥é¥Ã¥É¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬²èÌÌº¸¾å¤Ë°ÜÆ°¡¢²èÌÌ²¼¤ËËä¤á¹þ¤ß
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤È¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¸µ¤Î°ÌÃÖ¤Î¤Þ¤Þ
¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥«¥á¥é¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥«¥á¥é¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉôµ¡Ç½¤¬º¸¾å¤ËÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ²èÌÌ¤Î²¼¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥¹¡¦¥ä¥ó¥°»á¡£
X¤Î¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤Î¥«¥á¥é¤Î»ÅÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¿ô¥ö·îÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Yes this is what I alluded to months ago.- Ross Young (@DSCCRoss) January 20, 2026
¥ä¥ó¥°»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²èÌÌ»ÅÍÍÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£
¤³¤Î¥«¥á¥é¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢Dynamic Island¡Ê²èÌÌ¤Î¹õ¤¤ÎÎ°è¡Ë¤â·ÑÂ³¤ÎÀþ¤¬Ç»¸ü¡£¤¿¤À¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ò¤È¤ÄÊ¬¤À¤±¹õ¤¤ÎÎ°è¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Dynamic Island¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¼°¤À¤È·¯¤¤¤¤Ê¤ê´éÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥½¥ï¥½¥ï´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¿Ê²½¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£
¤¢¤Ã¡¢±½¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤À¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤¿¤Ö¤ó¡£
Source: MacRumors, X, Weibo