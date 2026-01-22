日本海側で顕著な大雪、25日にかけ再びピークか 北陸で100センチ、東北・近畿で70センチの降雪予測
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」を更新。22日にかけて日本海側で発生している大雪について、今後の見通しと警戒点を解説した。24日から25日にかけて再び大雪のピークを迎えるとして、厳重な警戒を呼びかけている。
21日夜から22日朝にかけて、日本海側、特に北陸地方や近畿地方で雪が強まり、「顕著な大雪に関する気象情報」が発表された。22日午前10時までの24時間降雪量は、新潟県十日町市で59cm、関山で57cmを観測するなど、山沿いだけでなく平地でも積雪が増加した。松浦氏によると、この大雪は強い冬型の気圧配置に加え、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）に伴う発達した雪雲が流れ込んだことが原因である。
今後の見通しとして、22日夜から再び上空の気圧の谷が接近し、雪の降り方が強まる地域があると指摘。さらに、今回の寒波のピークは24日から25日にかけて訪れると予測している。松浦氏は「再び顕著な大雪に関する気象情報が発表される可能性もある」と述べ、特に警戒を強めるよう促した。
気象庁の発表によると、23日朝6時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで北陸地方で100センチ、東北・近畿地方で70センチ、中国地方で60センチに達する見込みだ。松浦氏は「JPCZの活発さの加減によっては、平地でもかなりの大雪となる恐れがある」として、交通障害や立ち往生、停電などへの備えを呼びかけた。
22日から23日にかけても大雪への警戒が続くが、最大のピークは24日から25日の週末となる見込みだ。最新の気象情報をこまめに確認し、不要不急の外出は控えるなど、安全確保に努める必要がある。
