1.スコティッシュフォールド

長毛と短毛、両方存在する猫種としてまず挙げられるのが、日本でも人気猫種のスコティッシュフォールドです。スコティッシュフォールドは、前に折れた独特の耳をはじめ、丸みのある顔立ちや大きな目、全体的にふっくらとした体型が特徴の猫種です。

性格は比較的穏やかな個体が多く、人に甘えるのが好きな傾向があるといわれています。部屋中を激しく走り回るよりも、落ち着いて過ごす時間を好みやすいため飼いやすい猫種としても知られており、日本でもトップクラスの飼育数です。

2.マンチカン

マンチカンも、短毛タイプと長毛タイプの両方が存在する猫種で、長い被毛を持つ個体は「マンチカン・ロングヘアー」と呼ばれることもあります。体に比べて足が短い点が大きな特徴。その愛らしい姿から「猫界のダックスフンド」と表現されることもあります。

丸みのある体つきでおっとりして見えますが、実際には好奇心旺盛で動きが活発な個体が多め。部屋の中を歩き回ったり遊んだりすることを楽しむ傾向があるところも、マンチカンの魅力のひとつです。

3.アメリカンカール

続いて挙げられるのは、可愛い耳がチャームポイントのアメリカンカール。後ろ向き、もしくは外側にくるんと反った独特な耳の形が特徴的。

性格は明るく活発で、好奇心が強い傾向の個体が多め。甘えん坊な個体が多いため、「ピーターパンキャット」と呼ばれることもあります。人と関わることや遊ぶことを好みやすいため、飼いやすいと紹介されることが多い猫種です。

4.エキゾチック

エキゾチックは、丸めの顔に低い鼻が特徴の猫種。大きな目とがっしりした体つきが愛らしいと評判です。元々は長毛のペルシャをベースに、被毛を短くしたタイプとして生まれた猫種。

そのため、エキゾチックというと短毛の「エキゾチックショートヘア」のことを指すことが多いです。ただし、長毛タイプの「エキゾチックロングヘア」も存在しています。

性格は穏やかで人に甘えるのが好きな傾向があるといわれています。落ち着いて過ごすことを好むともされており、ペルシャに近い気質を持っています。

まとめ

長毛と短毛の両方が存在する猫種は、同じ品種であっても見た目やお世話のポイントが違います。被毛の長さによって、ブラッシングの頻度や抜け毛の量、暑さ寒さの感じやすさなどが変わるため、暮らし方も千差万別。

一方、性格や基本的な気質は猫種ごとの特徴が色濃く表れることが多く、被毛の長短だけで性格が大きく変わることはあまりありません。

猫を迎える際は、見た目の好みだけでなく、自分の生活スタイルやお手入れにかけられる時間、住環境との相性を踏まえて考えることが大切です。今回の記事を、長毛もしくは短毛猫をお迎えするときの参考にお役立てください。