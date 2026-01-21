1月21日、アイドルグループのAぇ！groupが主演の映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』が6月に公開される動きがあることが報じられた。元Aぇ！groupのメンバーの草間リチャード敬太の逮捕で延期していた同映画。公開に向けた動きにファンへの安堵が広がっている。

「実写化の『おそ松さん』は、2022年3月に第一弾として公開され、当時はSnow Manが主演を務めました。その後、Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が主演を務める第二弾が2026年1月9日公開予定となっていたのです。しかし、2025年10月、当時グループメンバーだった草間さんの逮捕騒動を受け、公開が延期されていました」（映画誌ライター）

公開延期は、2025年10月28日にアナウンスされ、その後の動きはなかった。1月21日に掲載された『女性自身』の報道によれば、現在2026年6月に公開する方向で最終調整を行っているという。

草間は、2025年11月20日に事務所であるSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで、事務所には残る判断をしながらも、Aぇ！groupからは脱退することを発表していた。当時、本誌は東宝に取材を行い、映画の今後の公開の可能性について問うと、《今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに公式サイトおよび公式SNSにてお知らせさせていただきます》との回答に留まっていた。

ついに動きが見えた同作の公開。この報道はファンにも広まり、Xには安堵する声が並んだ。

《お蔵入りじゃなくて良かった》

《公開してくれるみたいでほんとよかった！》

《良かった良かった頑張れ》

一時は危ぶまれた公開。お蔵入りを想像したファンも多くいたが、ほっと胸を撫で下ろしたようだ。

「この報道後、3月からスタートするAぇ！groupのライブツアーのスケジュールが6月のみぽっかりと空いていることを指摘するファンも続出。《だから6月ツアー予定入ってなかったの？》と、勘ぐる声も上がるほどでした。実際にプロモーションなどが行われる可能性もあるかもしれません。しかし、草間さんについてメンバーがどう語るのか、草間さん自身はどう対応していくのか、今後の行方にも目が離せません」（芸能ジャーナリスト）

映画を早く見たい。それがファンの本音だろう。