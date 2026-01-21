Photo: SUMA-KIYO

地震などの災害が発生すると、電気やガスといったライフラインが一時的にストップしてしまうことも。

そんな心細い状況のなか、一杯の温かい飲み物や食べ物があるだけで、心も体も大きな支えになります。

ただ、いざという時のためにガス器具や液体燃料を常に備えておくのは、地味にハードルが高いんですよね…。

水を注ぐだけで食料品が熱々に変身

Photo: SUMA-KIYO

そんな「備蓄のジレンマ」を解決してくれたのが、この「モーリアンヒートパック」。

少量の水を使うだけで、缶詰やレトルト食品、缶飲料などをしっかり温めることができるアイテムです。

Photo: SUMA-KIYO

内容物は、加熱剤と専用の加熱袋の2点のみ。 加熱剤は一見すると乾燥剤のような見た目ですが、これこそが驚異的な熱を生み出すコアパーツなんです。

Photo: SUMA-KIYO

使い方は、加熱袋の底に加熱剤を平らに敷き、その上に温めたい食品を並べるだけ。あとは、加熱剤の空き袋を使って規定量の水を量り、袋の中へ注ぎ入れます。

水を注いだ瞬間から「シュウーッ！」という勢いのいい音とともに、真っ白な蒸気が一気に立ち上がるので、素早くチャックを閉めて封をしましょう。

Photo: SUMA-KIYO

水を注いでからものの数分で、袋の中は沸騰状態に。勢いよく熱気が立ち上り、袋がパンパンに膨らんでいく様子は、まさに「火を使わないコンロ」です。

そのまま約15〜20分ほど待つと、反応が徐々に落ち着いてくるので、ヤケドに細心の注意を払いながら取り出すようにしてください。

Photo: SUMA-KIYO

今回温めたのは、パックご飯にレトルトカレー、そして缶詰。どれも素手では持てないほどアツアツの状態で、袋から取り出すのにも一苦労するほどです。

使う前は「カイロを強力にした程度かな？」なんて思っていましたが、とんでもない。もはや湯煎や電子レンジで温めたのと遜色ないレベルの仕上がりでした。

飲み物までアツアツに

Photo: SUMA-KIYO

このパックの真骨頂は、食べ物だけでなく「飲み物」までアツアツに温められること。目安として、500mlのペットボトルなら1本で約80度、2本同時でも約70度まで加熱することができます。

また、熱伝導率の良いアルミ缶ならさらなる高温も期待できるため、カップ麺を作るための「お湯」を沸かすことも可能。さらに、冷蔵庫から取り出した生卵をアルミホイルに包んで隙間に放り込んでおけば、ついでに「ゆで卵」まで作れてしまいます。

冷たい非常食をごちそうに

Photo: SUMA-KIYO 保管時のサイズもとてもコンパクト

発熱剤はSからSLまで4種類、加熱袋は繰り返し使えるMとLの2種類がラインナップされています。 今回僕が選んだ「Lサイズ」のセットなら、パックご飯、レトルトカレー、缶詰、そして300mlのボトル缶を一度に入れても、まだ少し余裕がありました。

実際に使ってみて感じたのは、現場での使い勝手を追求した設計の妙です。計量カップを兼ねた空き袋や、複数の食品を一度に温められるLサイズの容量、加熱時間の設定に至るまで、こうした工夫のひとつひとつが、しっかり練られているなと感じました。

冷たいままでも食べられる非常食。でも、温かいというだけでそれは「ごちそう」に変わります。 モーリアンヒートパックは、僕に備えの正解を教えてくれた、唯一無二のギアでした。

Source: モーリアンヒートパック