Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月21日は、メガネユーザーにもフィットし、迫力サウンドも楽しめるAnker（アンカー）のオープンイヤー型イヤホン「Soundcore C40i」がお得に登場しています。

Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】メタリックグレー 12,990円 （32％ポイント還元） Amazonで見る PR PR

メガネをかけていても安定したフィット感。Ankerの「Soundcore C40i」が実質過去最安に！

メガネをかけていても安定したフィット感と迫力あるサウンドを両立した、Anker（アンカー）のオープンイヤー型イヤホン「Soundcore C40i」。今なら32％ポイント還元で実質過去最安値とお得に購入できるチャンスです。

本製品は耳の外側に挟むタイプのイヤホンを採用しており、メガネをかけていても安定したフィット感を実現しているのが最大の特長です。しなやかな弾力性と強度をあわせもったTPU素材を使用し、耳への負担を軽減しているのも嬉しいポイント。

付属品のイヤーカフキャップを使用すれば、さらに安定感が増し、身体を動かしたり汗をかいたりした時でも安心です。

大型ドライバーによるクリアで迫力あるサウンドを実現。長時間再生と短時間充電にも対応

音質も妥協しておらず、12mm×17mmの大型ドライバーとチタンコーティングされた振動板により、迫力のある重低音とクリアなサウンドを実現しているのも◎です。

長時間再生・短時間充電に対応しているのも魅力で、充電ケース使用時は最大21時間、イヤホン本体だけでも最大7時間再生可能。約10分間の充電で最大2時間再生可能なので、バッテリー切れでも焦る必要はありません。

メガネをかけていても安定したフィット感、迫力あるサウンド、長時間再生・短時間充電、実質過去最安級となる32％ポイント還元。「Soundcore C40i」はオープンイヤー型イヤホンの入門にも、買い替えにもちょうどいい一台です。

なお、上記の表示価格は2026年1月21日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

