インドの航空会社「エア・インディア」を酷評する動画が波紋を広げていた旅行系YouTuberの「いけちゃん」をめぐる批判が、インドの現地紙にも広まっている。

サムネイル＆トーク内容に「あまりにも失礼すぎる」

問題となっていたのは、いけちゃんが2026年1月17日に公開した動画だった。タイトルは「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！ 機内はインド人だらけです...」で、エア・インディアでの10時間のフライト中の様子や、インド到着後のエピソードを伝えていた。

動画では、25年6月12日に発生した171便の墜落事故に言及。離陸して15秒ほどで爆発し乗客約250人が死亡したとして、「えっ、怖すぎる。そんな航空会社使って大丈夫？」と不安を口にした。

公開当時の動画のサムネイルには「半年前に墜落」「評判最悪」という文字が記載されていた。

SNSでは、タイトルやサムネイルなどの表現について批判が続出。「じゃあ乗るなよ」「亡くなった241人にあまりにも失礼すぎる」といった声が寄せられたほか、英語での批判投稿も複数あがっていた。

いけちゃんは19日、Xを更新し釈明。「特に強い意図は無かったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました！ 動画はいつもしっかり作っているので、断片ではなく全部見てほしいです！ 全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています」と呼びかけた。

「インドを誹謗しようとしていると非難する者もいた」

こうした中、インドの現地紙は続々といけちゃんに関する記事を公開している。

インドの大手日刊英字新聞「THE TIMES OF INDIA」は、炎上の様子を「『インド人でいっぱい』：日本のYouTuberいけちゃん、エア・インディア機内で『人種差別的』発言で騒動」と報じた。

記事では、修正前の動画のサムネイルをカバー画像に使用。「『エア・インディアはインド人でいっぱいなのは当然だ。日本人からこんなレベルの人種差別を受けるとは思わなかった』と書き込む者もいれば、インドを誹謗しようとしていると非難する者もいた」とし、批判の声を列挙した。

「The Indian EXPRESS」は、「日本のYouTuberが『無礼極まりない』エア・インディア便のレビューで炎上」と題し、投稿のスクリーンショットや切り抜き動画の拡散により、25年のエア・インディア墜落事故を連想させるとの反発が上がったと伝えた。

現地の声について、「『日本は私の夢の旅行先だった。日本人は規律正しく、礼儀正しく、誰にでも敬意を払うと聞いていた。しかしこの女性によって、私は日本への尊敬を全て失い、夢の旅行計画も崩れた』とあるユーザーは記した」とした一方、「しかし『批判を受け入れることを学ぶべきだ』との声も上がった」と伝えている。

「INDIA TODAY」は、「『インド人でいっぱい』エア・インディア便の動画で炎上中の日本人YouTuber」とし、「不適切かつ人種差別的だと激しく批判され、ネット上で非難の的となっている」と伝えた。

「複数の視聴者が、いけちゃんがインドとインド人に対する先入観を抱いていると非難した」とした上で、問題視されたサムネイル画像についても言及。

日本人の旅系インフルエンサー・ともむらさんがいけちゃんを批判し、インドをフォローする投稿を行っていたことにも触れた。

「INDIA TV」は、「『インド人だらけ』発言：日本のYouTuber・いけちゃんが大炎上 エア・インディアの動画が批判の的に」との見出しで報道。

「元のサムネイル画像が昨年のエア・インディア機墜落事故を連想させるものだったとユーザーが指摘した」とした上で、「多くの人々が、この画像とキャプションは悲惨な事故の被害者にとって、無神経で傷つけるものだと述べた」とした。

「多くのユーザーは、いけちゃんが後にサムネイルを変更したことを認めつつも、より強い謝罪が必要だと指摘した」と伝えている。

「コンテンツクリエイターがより注意深くあることの重要性を浮き彫りに」

「Hindustan Times」は、「インド人客多数のエア・インディア便に『インド人だらけ』表現で批判を浴びる日本人YouTuber：『文句があるなら乗るな』」として、SNSの反応を取り上げた。

「批判派は『既に悪影響は広がっている』と述べた」としている。

「India.com」は、「日本のYouTuberがエア・インディア利用動画を投稿、インドへの差別的発言でネット上で非難の嵐に。インド人の反応に誰もが驚くだろう」と報道。

「人々が『ステレオタイプ的』と受け取ったこの拡散動画はこちらから」として、動画を紹介した。

「なぜいけちゃんに批判が集中しているのか？」とし、「この動画は、他国や他文化について議論する際、コンテンツクリエイターがより注意深くあることの重要性を浮き彫りにしている」と指摘している。