バレンタイン限定！岩崎本舗「ハート角煮まんじゅう」
岩崎本舗は、2026年1月20日(火)より、バレンタインシーズンに向けた新商品の販売を開始しました。
今年のテーマは『シェアで楽しむ角煮まんじゅう』とし、見た目も味わいも楽しめる限定商品がラインナップされています。
バレンタインデーはもちろん、友人と楽しむ「ギャレンタイン・デー」にもぴったりな、甘くないギフトの選択肢が登場します。
岩崎本舗「ハート角煮まんじゅう」
発売日：2026年1月20日(火)より
販売場所：岩崎本舗直営店、公式オンラインショップ等
※数量限定商品のため売り切れの際はご容赦ください。
バレンタインと言えばチョコレートなどの甘いお菓子が主流ですが、脂っこいものが苦手な方や、甘い物に囲まれる中での“味のアクセント”として、「角煮まんじゅう」が注目されています。
今年の岩崎本舗は、懐かしさと新しさを感じるドット絵のハートマークをプリントし、ポップな装いで展開。
女性同士の友情を祝う2月13日の「ギャレンタイン・デー(Galentine’s Day)」の女子会やギフトとしても活躍します。
プチバレンタイン
価格：1,380円(税込) ※送料・クール代別
内容：ミニハート角煮まんじゅう×2個、ミニピンクハート角煮まんじゅう×2個、ピンク巾着、専用温め方パンフレット
「プチバレンタイン」は、ハーフサイズの角煮まんじゅうが4個入った可愛らしい特別セットです。
電子レンジ600Wで30秒温めるだけで、すぐにホカホカの状態を楽しめます。
女子会やキッズパーティーでの軽食、ちょっとした手土産に適したサイズ感となっています。
バレンタインBOX
価格：2,000円(税込) ※送料・クール代別
内容：ハート角煮まんじゅう×1個、ピンクハート角煮まんじゅう×2個、専用パッケージ、専用温め方パンフレット
しっかりとしたギフトとして贈りたい方には、パステルカラーを基調とした限定パッケージの「バレンタインBOX」が用意されています。
作業の合間の栄養補給や、勉強を頑張るお子さまへの差し入れなど、ワンハンドで食べられる角煮まんじゅうは幅広いシーンで喜ばれます。
店舗限定 単品販売とデザインの特徴
岩崎本舗直営店では、以下の単品販売も行われます。
・ハート角煮まんじゅう：560円(税込)
・ピンクハート角煮まんじゅう：610円(税込)
バレンタインでお馴染みのハートマークを、あえてドット絵で表現することで遊び心をプラス。
優しい色合いと可愛らしい見た目ながら、中身は岩崎本舗が誇る本格的な味わいです。
チリ産アンデス高原豚をじっくり煮込み、化学調味料を使用せずに独自の味を追求した角煮が、ふわっとした生地に挟まれています。
甘いものが苦手な方への贈り物や、みんなでシェアするパーティーフードとして。
岩崎本舗の「角煮まんじゅう」がバレンタインシーズンを盛り上げます。
岩崎本舗「バレンタイン限定商品」の紹介でした。
