バレンタイン限定！岩崎本舗「ハート角煮まんじゅう」

岩崎本舗は、2026年1月20日(火)より、バレンタインシーズンに向けた新商品の販売を開始しました。

今年のテーマは『シェアで楽しむ角煮まんじゅう』とし、見た目も味わいも楽しめる限定商品がラインナップされています。

バレンタインデーはもちろん、友人と楽しむ「ギャレンタイン・デー」にもぴったりな、甘くないギフトの選択肢が登場します。

岩崎本舗「ハート角煮まんじゅう」

発売日：2026年1月20日(火)より

販売場所：岩崎本舗直営店、公式オンラインショップ等

※数量限定商品のため売り切れの際はご容赦ください。

バレンタインと言えばチョコレートなどの甘いお菓子が主流ですが、脂っこいものが苦手な方や、甘い物に囲まれる中での“味のアクセント”として、「角煮まんじゅう」が注目されています。

今年の岩崎本舗は、懐かしさと新しさを感じるドット絵のハートマークをプリントし、ポップな装いで展開。

女性同士の友情を祝う2月13日の「ギャレンタイン・デー(Galentine’s Day)」の女子会やギフトとしても活躍します。

プチバレンタイン

価格：1,380円(税込) ※送料・クール代別

内容：ミニハート角煮まんじゅう×2個、ミニピンクハート角煮まんじゅう×2個、ピンク巾着、専用温め方パンフレット

「プチバレンタイン」は、ハーフサイズの角煮まんじゅうが4個入った可愛らしい特別セットです。

電子レンジ600Wで30秒温めるだけで、すぐにホカホカの状態を楽しめます。

女子会やキッズパーティーでの軽食、ちょっとした手土産に適したサイズ感となっています。

バレンタインBOX

価格：2,000円(税込) ※送料・クール代別

内容：ハート角煮まんじゅう×1個、ピンクハート角煮まんじゅう×2個、専用パッケージ、専用温め方パンフレット

しっかりとしたギフトとして贈りたい方には、パステルカラーを基調とした限定パッケージの「バレンタインBOX」が用意されています。

作業の合間の栄養補給や、勉強を頑張るお子さまへの差し入れなど、ワンハンドで食べられる角煮まんじゅうは幅広いシーンで喜ばれます。

店舗限定 単品販売とデザインの特徴

岩崎本舗直営店では、以下の単品販売も行われます。

・ハート角煮まんじゅう：560円(税込)

・ピンクハート角煮まんじゅう：610円(税込)

バレンタインでお馴染みのハートマークを、あえてドット絵で表現することで遊び心をプラス。

優しい色合いと可愛らしい見た目ながら、中身は岩崎本舗が誇る本格的な味わいです。

チリ産アンデス高原豚をじっくり煮込み、化学調味料を使用せずに独自の味を追求した角煮が、ふわっとした生地に挟まれています。

甘いものが苦手な方への贈り物や、みんなでシェアするパーティーフードとして。

岩崎本舗の「角煮まんじゅう」がバレンタインシーズンを盛り上げます。

岩崎本舗「バレンタイン限定商品」の紹介でした。

