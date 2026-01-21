幸せなファミリーを築き上げ、英国内外で"第2のロイヤルファミリー"とも称されてきたベッカム家に、とんでもない爆弾が投下された。現地時間1月19日、長男ブルックリン・ベッカム（26）が「もう家族とは一切和解しない」と父デビッド(50)、母ヴィクトリア（51）との絶縁を自身のインスタグラムアカウントで宣言したのだ。

【全文公開】父デビッドと母ヴィクトリアとの絶縁を自身のアカウントで宣言したブルックリン。削除前の家族写真も

1月中旬、ブルックリンと家族の関係悪化が報じられていたベッカム一家。ブルックリンの妻ニコラ・ペルツ（31）は自身のインスタグラムから義父母の写真を全削除し、ブルックリンも家族のアカウントをフォローから外していた。

今回、インスタグラムのストーリーに公開した文章の中で、ブルックリンは「これまでずっと沈黙を守り、プライベートなことは内輪で問題を解決しようと努力してきた」と前置きした上で、「しかし、両親と彼らのチームが、事実とは異なる情報をメディアに流し続けている以上、自分の言葉で語る以外に選択肢はなくなってしまった」と説明。

さらに、「僕の人生はずっと、両親が作り上げた"完璧な家族"という虚像を守るための、演技がかったSNS投稿や家族イベントに利用されてきた」「僕の家族にとって何よりも重要なのは、宣伝とブランドだ」など激白。幸せな家族像はベッカムブランド維持のためだったと受け取れる内容に、ネット上では衝撃が広がっている。

声明の中でブルックリンが特に強い言葉で言及したのが、2022年に行われたニコラとの結婚式での出来事だ。新郎新婦が主役となる、人生で最も祝福されるはずのこの日について、ブルックリンは「一生忘れられない屈辱的な記憶」と表現。絶縁に至る転換点になったと示唆している。

ブルックリンによると、結婚式では、ニコラのウェディングドレスをヴィクトリアがデザインする予定だったにもかかわらず、直前でヴィクトリアから一方的にキャンセルされ、結婚後は「ベッカム」という名前の権利を放棄するよう圧力まがいの要求を受けていたという。

中でも、ブルックリンの我慢が「限界点に達した」最大の要因は、当時から報じられていた"新郎新婦のファーストダンス"だという。

結婚式当日、新郎新婦がファーストダンスのために選曲したのは、ベッカム家の友人"サルサの帝王"マーク・アンソニーの生演奏によるラブソング「You Sang To Me」。アンソニーの生歌によって、夫婦として初めての甘くロマンチックなダンスが披露されるはずだった。

ところが、マークがステージで呼び込んだのは「今夜一番美しい女性、ヴィクトリア・ベッカム！」。その紹介と共に現れたヴィクトリアは、ブルックリンと「母と息子のダンス」を披露した。ブルックリンは、このときのヴィクトリアが「非常に不適切に」踊っていたと明かし、「人生でこれほど不快で、屈辱的なことはなかった」と回想。花嫁のニコラはショックのあまり、泣きながら会場を飛び出したという。

「第2のロイヤルファミリー」に起こったお家騒動？

ブルックリンの絶縁宣言について、ネット上では英王室を離脱し、暴露本『スペア』で王族を批判したヘンリー王子になぞらえる声が多い。「裕福な家に生まれ、才能ある父親を持ちながら、自分は何者にもなれずにアメリカで女優と暮らす」「プライバシーを主張しながら、一方的に暴露する」という点が王子と重なるというのだ。ベッカム家はイギリスで「第2のロイヤルファミリー」のように見なされていることもあり、この騒動もまた"お家騒動"として注目を集めている。

一方、「ベッカム」ブランドの維持に努めてきたヴィクトリアが、そのイメージを揺るがす今回の声明に黙っているとは考えにくい。プライドの高い彼女が、果たして息子夫婦を相手に反論に出るのか？ このお家騒動も、どうやら泥沼化が避けられないようだ。