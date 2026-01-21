「現在の水谷さんと三山さんの関係は以前と比べれば改善されたようで『誰にでもフレンドリーな素直で憎めない青年だよ』と、周囲に彼の印象を話しているそうです。

水谷さんはこれまで家族の中で唯一の男性でしたので、息子ができたみたいでうれしい面があるのだとか。三山さんの女性YouTuberに対する結婚詐欺疑惑が浮上した当時は、水谷さんも頭を抱えていましたが、それは過去の話です。お孫さんも生まれましたしね」（水谷家の知人）

昨年8月に結婚を発表した趣里（35）と三山凌輝（26）。趣里の父・水谷豊（73）は結婚に際してコメントを発表することはなかったものの、9月に第1子誕生が公表されると、所属事務所を通じて、

《趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！》

とエールを送っていた。

新米パパママとなった2人を水谷夫婦は献身的に支えている。

「初孫をとてもかわいがっているといいます。伊藤蘭さん（71）も、おばあちゃんになることを何よりも楽しみにしていて、お孫さんが生まれてくる前から、趣里さんに『全力でサポートするから、何でも言ってね』と伝えていました。

そのため趣里さんは、気兼ねなく頼ることができているそうです。趣里さんが産後約2カ月で女優業に復帰できたのは、ご両親の助けがあったからです」（前出・水谷家の知人）

水谷夫妻は、初孫のためなら労を惜しまないようだ。前出の水谷家の知人がこう語る。

「お孫さんのおもちゃを、インターネットで購入するのではなく、蘭さん自らお店に足を運んで選んでいるそうです。店員さんに何が人気なのかを聞いたうえで、購入しているといいます。

昨年末に行われた蘭さんのディナーショーでは、孫が誕生したことを本人の口からファンに報告し、ベビー用品などを取り扱うアカチャンホンポに行ったことを明かしていました」

とはいえ、娘夫妻に対する心配が水谷に全くないわけではない。

「趣里さんから頼られ、お孫さんの世話をすることには喜んでいるそうですが、その一方で、趣里さんと三山さんの育児を案じているそうです。

趣里さんには早期での仕事復帰はせずに、わが子との時間を大切にするという選択肢もありました。

また三山さんはNetflixの北海道で起きたクマ被害騒動を描く作品の長期ロケのため、12月から家を空ける予定でした。

しかし、ロケ地の近くに本物のクマが現れた形跡が発見され、撮影が中止になっています。

趣里さんが幼いころ、幼稚園の送り迎えをするなど、積極的に子育てをしていた水谷さん。“育児の先輩”として、生まれたばかりのわが子を最優先にしていないように映るライフスタイルには、思うところがあるのではないでしょうか」（芸能関係者）

■三山のパスタ店に祝い花を贈らない訳

昨年の12月、三山は自身がプロデュースするあんかけパスタ店を東京・吉祥寺にオープンさせた。

名古屋出身の三山が、麺や具材にこだわり抜いて作ったお店の初日は4時間待ちの大盛況であった。

しかし、水谷から開店祝いの花輪は届いていなかった。水谷の胸中とはーー。

「“あまり自分のイメージがつきすぎても”と遠慮したと聞いています。水谷さんは以前から、趣里さんに“やりたいと思ったことは、後悔しないように挑戦してみなさい”と伝えてきました。

そして三山さんにも同じように助言しているといいます。ただキャリアが長いゆえに、芸能人による飲食店プロデュースの厳しさを理解しているため、複雑な心境でもあるのだとか。

親心としては、今は子育てに集中するか、キャリアを積んできている俳優業に注力してほしいと思っているのではないでしょうか」（前出・水谷家の知人）

年が明けた1月上旬、本誌は趣里と三山の子育て現場を目撃した。午後11時半ごろ、都内にある焼き肉店から、ベビーカーを押して出てきた2人。黒の帽子を目深に被り、眼鏡とマスクもつけて、終始俯いていた趣里と対照的に、三山は黒色のニット帽を被るだけで、堂々とベビーカーを押していた。

眠っているわが子を起こさないようにするためなのか、三山の足取りは驚くほどゆっくりであった。

タクシーを拾うと、三山はかわいくて仕方がないという表情で赤ん坊を抱き上げ、タクシーに乗り込み、帰路についた。

「お2人とお子さんのほかに三山さんと親しげな男性と、そのお子さんと思しき女の子がいました。利用されていた焼き肉店は、朝まで営業していて入りやすいため、使い勝手のいいお店という印象です。個室はないのですが、芸能関係の方も、時々見かけます。

ただ、あんなに遅い時間に、生まれてからそんなに時間がたっていないお子さんを連れてきているのには驚きました。寝ていたのか、泣き声などは聞こえませんでしたね。水谷さんがそこに居合わせたら顔面蒼白なのでは……」（居合わせた客）

焼き肉店でどういったことを話していたのだろうか。前出の水谷家の知人が推察する。

「以前、趣里さんと三山さんは、あんかけパスタ店が軌道に乗ったら、次はスイーツ店をプロデュースしようと盛り上がっていたと聞いています。趣里さんは大の甘党ですからね。かき氷やシュークリーム、ケーキなど和洋問わずに日ごろからよく食べていて、おいしいお店もたくさん知っています。スイーツは差し入れとしても利用しやすいですから、芸能人夫婦にはぴったりです。

ですので、次の飲食事業について話していた可能性もあるのでは。ただ開店から1カ月がたち、あんかけパスタ店の客足は落ち着いているそうです」

今年も水谷は娘夫妻の世話を焼く日々が続きそうだ。