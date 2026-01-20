この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【やよい軒】期間限定のもつ鍋定食をおかずにおかわり無料のご飯を自由に食べ放題したら美味しすぎて満腹になった爆食女【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、やよい軒の期間限定メニュー「もつ鍋定食」を実食レビュー。ぷりぷりのもつと旨味たっぷりのスープを堪能しつつ、その魅力を最大限に引き出す「味変」の楽しみ方を紹介している。

やよい軒の「鍋フェア第3弾」として登場した「もつ鍋定食」。山崎氏は、ぷりぷりのもつ、ニラや豆腐、そして半日分の野菜が摂れるというキャベツやもやしなど、具材がたっぷり入っている点に注目する。にんにくが香る醤油ベースのスープは、唐辛子も入っておりピリ辛な仕立てだ。

実食に移ると、まずもつを一口。「ぷりっぷり」とその食感を絶賛し、濃いめの味付けは「ご飯が進む」と評価した。おかわり自由のご飯を存分に楽しむ山崎氏。1杯目はもつや野菜と共に味わい、2杯目からは付属の「ゆず胡椒」を投入する。これが味の決め手となり、「爽やか」「めちゃくちゃ美味しい」と表情を輝かせた。

ゆず胡椒で旨味が増したスープと具材をご飯にのせ、特製の「もつ鍋丼」にしてかきこむ姿は圧巻。同氏はこの食べ方を「正解」と表現し、「欲望のままにかきこむのみ」と、その美味しさを力強く伝えた。

最後は、もつと野菜の旨味が溶け出したスープをたっぷり吸った〆のちゃんぽん麺を完食。山崎氏は、全国チェーンで気軽に博多名物を味わえるやよい軒を「推すしかない」と総括した。ぷりぷりのもつ、豊富な野菜、そして味変のゆず胡椒と〆のちゃんぽんまで、一杯で何度も楽しめる「もつ鍋定食」は、最後まで飽きさせない魅力が詰まった一品と言えるだろう。

