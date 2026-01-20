Image:Shutterstock

去年から噂が二転三転しまくりで、いまいち形が掴めていなかったSamsungのフラッグシップスマホGalaxy S26シリーズ。先日、2026年2月25日発表（日本時間では26日）でほぼ確定と聞こえてきましたが、今度はシリーズラインナップがほぼ確定かも。

ラインナップ、名前変更なし

Galaxy S26シリーズで新たなリークがでたのは、なんとSamsungのコロンビア版公式サイトから。各モデルの名称とプロモーション情報がまとめらえたPDFが発見されてしまいました。このPDFファイルによれば、Glaxy S26シリーズは3モデル。Galaxy S26、Galaxy S26 Plus、そしてGalaxy S26Ultra。例年通り、定番の3つとなります。

今年のラインナップについては、無印モデルやPlusモデルがなくなる可能性や、Appleのような「Pro」ネーミングに変更するなど、いろいろな予想・噂がでていました。が、結局は定番どころに落ち着く、のかな。ちなみに、Galaxy Plusモデルは日本では販売されないことが多いので、S26 Plusもないかも。

薄型モデルであるGalaxy S26 Edgeは、PDFの表にその姿なし。今年リリースがあるか否かはさておき、少なくともGalaxy S26シリーズとして、2月に同時発表される可能性はかなり低いでしょう。

Source: Android Authority