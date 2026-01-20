GLAYオフィシャルファンクラブ「HAPPY SWING」の発足30周年を記念したスペシャルライブの第4弾が、イタリア・ヴェネツィアと幕張メッセで開催されることが決定した。

10年前のファンクラブ20周年ライブのMCで、突如TERUが「10年後、ファンクラブ30周年に世界一美しい広場と称されるヴェネツィアのサン・マルコ広場でライブを開催したい」という発言をした。

2026年、その想いが遂に実現し、6月13日・14日に＜HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We(ハート)Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA＞と題したライブをヴェネツィアで開催。

翌月のGLAYの日である7月31日・8月1日には、幕張メッセ国際展示場にて＜HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE 〜We(ハート)Happy Swing〜 Vol.4＞の開催も決定した。

さらに、2026年3月にはTAKUROのヒーリングアルバム第2弾『May Love Guide Your Way』の発売が決定。前作より、より深く内面的な情景を描き出すヒーリングミュージックへの挑戦となる1枚。今作もTERUがアートワークを担当。詳細は追って発表される。

＜HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We(ハート)Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA＞
会場：PALAZZO DEL CASINÒ　SALA PERLA

開催日時 2026年
6月13日(土)　１.開場 14:30 / 開演 15:00　２.開場 18:00 / 開演 18:30
6月14日(日)　１.開場 14:30 / 開演 15:00　２.開場 18:00 / 開演 18:30

特設サイト
https://www.glay.co.jp/feature/venezia_live

＜HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE 〜We(ハート)Happy Swing〜 Vol.4＞
会場：幕張メッセ国際展示場1・2・3ホール

開催日時 2026年
7月31日(金)　開場 16:30 / 開演 18:00
8月1日(土)　開場 14:30 / 開演 16:00

特設サイト
https://www.glay.co.jp/feature/HS30thLive

TAKUROヒーリングアルバム第2弾『May Love Guide Your Way』
2026年3月リリース
1.May Love Guide Your Way
2.Blue Age
3.Teardrop
4.The Ghost of Grey
5.Quiet Room
6.Summer in a Bottle
7.古都
8.Jellyfish
9.雨だったね
10.White Cliff
11.雪月花
12.Ghost Hunter

特設サイト
https://www.glay.co.jp/feature/takuro_MLGYW