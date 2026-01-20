この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【3か月予報】2月は寒波あり 3月以降は高温で4月は記録的な高さの可能性も」と題した動画を公開。1月20日に発表された最新の3か月予報を基に、2月から4月にかけての天候の見通しを専門的に解説した。



動画で松浦氏は、2月から4月にかけて全国的に「高温傾向」であり、特に春は記録的な暖かさになる可能性があると指摘。一方で、太平洋側では「少雨傾向」が続く見込みで、空気の乾燥に注意が必要だと呼びかけた。まず、気象庁が発表した2～4月の平均気温の予報では、北日本から西日本にかけて平年より高くなる確率が50%と示されている。降水量は、西日本の太平洋側や南西諸島で平年並みか少ない予想となっており、松浦氏は「空気の乾燥が顕著になっていく」として、山火事シーズンへの警戒を促した。



では、なぜこのような天候になるのか。松浦氏はその要因として、ラニーニャ現象に伴い太平洋西部の海面水温が高くなっていることを挙げる。これによりフィリピンの東方で対流活動が活発化し、その影響で日本付近を流れる偏西風が平年よりも北へ大きく蛇行するという。松浦氏は「亜熱帯ジェット気流と寒帯前線ジェット気流の両方が北側を流れやすくなるため、寒気の影響は受けにくくなる」とメカニズムを解説した。



一方で、2月中は冬型の気圧配置によって寒気が流れ込む時期もあるため、冬らしい寒さの日もあるという。しかし、春になるとその傾向は一変し、「一気に暖かく」なるのが大きな特徴だと述べた。今回の3か月予報は、冬の寒さと春の記録的な暖かさというメリハリのある季節の移り変わりを示唆している。