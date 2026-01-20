気象予報士が警告「4月は記録的な高温の可能性」最新3か月予報で分かる“今年の春”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【3か月予報】2月の寒波の特徴と4月の記録的高温について詳しく【メンバー限定】」と題した動画を公開。2月から4月にかけての日本の天候について、月ごとの詳細な見通しを解説した。
動画冒頭、松浦氏は2月から4月の3か月間を通してみると、北日本から西日本にかけて「高温傾向」であると説明。ただし、月ごとに見るとその様相は大きく異なると指摘した。
2月の気温は全国的に平年並みで、冬らしい寒さの日もある見込みだ。一方で、降水量は西日本から東日本の太平洋側で平年並みか少なく、乾燥しやすい傾向にあるという。松浦氏は「南岸低気圧の影響を受けにくいため、太平洋側は乾燥しやすい。山火事に要注意」と注意を促した。
天候の大きな転換点となるのが3月だ。この時期から高温傾向が明確になり、北日本から東日本では高温の確率が50%に達すると予測。4月にはその傾向がさらに強まり、東北から九州にかけては高温の確率が60%にまで上昇する。松浦氏は「かなり暖かい4月になる。場合によっては記録的な高温になる可能性も出てきている」と述べ、顕著な高温になる可能性を示唆した。
この背景には、春になっても続くラニーニャ現象の影響があるという。通常、ラニーニャ現象の春は沖縄・奄美で低温傾向がみられるが、今年は北半球全体の気温が高いことでその影響が相殺され、平年並みの気温に留まる見込みだ。その結果、他の地域では高温傾向がより強く現れると分析した。
今回の予報では、2月は冬の寒さに備えつつ、春に向けては記録的な暖かさとなる可能性が示された。特に4月は急な気温の上昇が予想されるため、農作物の管理や雪解けによる災害などに注意が必要となりそうだ。
動画冒頭、松浦氏は2月から4月の3か月間を通してみると、北日本から西日本にかけて「高温傾向」であると説明。ただし、月ごとに見るとその様相は大きく異なると指摘した。
2月の気温は全国的に平年並みで、冬らしい寒さの日もある見込みだ。一方で、降水量は西日本から東日本の太平洋側で平年並みか少なく、乾燥しやすい傾向にあるという。松浦氏は「南岸低気圧の影響を受けにくいため、太平洋側は乾燥しやすい。山火事に要注意」と注意を促した。
天候の大きな転換点となるのが3月だ。この時期から高温傾向が明確になり、北日本から東日本では高温の確率が50%に達すると予測。4月にはその傾向がさらに強まり、東北から九州にかけては高温の確率が60%にまで上昇する。松浦氏は「かなり暖かい4月になる。場合によっては記録的な高温になる可能性も出てきている」と述べ、顕著な高温になる可能性を示唆した。
この背景には、春になっても続くラニーニャ現象の影響があるという。通常、ラニーニャ現象の春は沖縄・奄美で低温傾向がみられるが、今年は北半球全体の気温が高いことでその影響が相殺され、平年並みの気温に留まる見込みだ。その結果、他の地域では高温傾向がより強く現れると分析した。
今回の予報では、2月は冬の寒さに備えつつ、春に向けては記録的な暖かさとなる可能性が示された。特に4月は急な気温の上昇が予想されるため、農作物の管理や雪解けによる災害などに注意が必要となりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
「春は一気に暖かく」気象予報士が読み解く3か月予報、記録的高温の可能性と少雨のワケ
【気象予報士が解説】20日から北海道で暴風雪、25日まで大雪に警戒 27日以降も強い寒気
気象予報士が解説「今季最長の寒波」のメカニズムと、太平洋側で火災リスクが高まる理由
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。