斧田小夜は、第十回創元ＳＦ短編賞に投じた「飲鴆止渇(いんちんしかつ)」で優秀賞を受賞してデビュー。2022年には最初の短篇集『ギークに銃はいらない』（破滅派）を上梓している。本書は、「飲鴆止渇」を含む二冊目の短篇集だ。全六篇。

どの作品においても語りの視点が切り替わったり、時系列が前後したりする凝った構成で、それが中核のアイデアやテーマとうまく絡んでいる。

そのなかで、冒頭に収められた「麒麟の一生」は、現代の上野公園で起きた爆発事故という枠物語はあるものの、メインの物語は一本筋（長大な時空をまたぐものの）なので、身構える必要もなく、すんなり読める。暗く広い宇宙に漂っていた光が、地球の引力につかまって地に墜ち、意識を得る。それがやがて麒麟となった。麒麟は酒の味を覚え、酩酊すると光になって宇宙に舞いあがってしまう。この超越的な存在の楽しみはほぼ酒の快楽だけで、人間的なしがらみや感情とは無縁だ。しかし、たまたま出逢った龍（麒麟が酒を覚えたのは龍のおかげだ）や、漢の武帝（彼は麒麟を瑞兆として歓待する）のあいだには、それなりのつながりが生じる。飄々としたなかに、刷毛で掃いたような情緒が残る一篇。

「飲鴆止渇」は、伝説上の動物、鴆(ちん)のイメージが鮮烈に描かれる。圧政が敷かれている揺碧国で民主化運動が高まり、議事堂前の広場でデモ隊と軍とが衝突。そのとき、突如、上空に鴆が出現し、すべてをなぎたおす。殺戮の前に敵も味方も一緒だ。この惨劇ののち、揺碧国は技術的にも経済的にも躍進を遂げるが、人々が自由になったわけではない。監視社会の息苦しい空気が立ちこめている。また、鴆がどこから来て、どこへ行ったかは誰にもわからない。広場壊滅のときに辛くも生き残った者も、身体のなかに鴆の毒は残っており、継続的な治療が必要だ。

明らかに天安門事件を下敷きにしており、鴆はメタファーとして物語を駆動する。しかし、そのいっぽうで、メタファーに還元できない存在感も放っており、それがこの作品の力強さでありＳＦの冴えだ。物語の終盤では、鴆が残した毒と、監視社会を一段先へ進めるガジェットとが結びついていく。

「では人類、ごきげんよう」は、ＡＩが語り手であり、しかもアイデンティティが継続していない（つまりひとつのＡＩから別のＡＩへと「語る」機能が引きつがれる）、いささかアクロバティックな仕掛けの作品だ。太陽系外から未確認物体(アンノウン)が侵入。そのアンノウンからサンプルを採取するプロジェクトが組まれる。ＡＩは探査・調査に同行し、進捗状況をレポートする役割だ。その過程で、アンノウンの謎やＡＩの不具合などが幾重にも絡んでくる。ＡＩなりのぼやきやジョークが凝らされているところが面白い。

「ほいち」は、「耳なし芳一」を近未来にリトールドした作品。芳一の役まわりを担うのは車載ＡＩで、亡霊が耳のかわりにバックミラーを引きちぎっていく。

「デュ先生なら右心房にいる」は、入植惑星で驢䍺(ろか)----品種改良によって生まれた宇宙ロバ----が行方不明になり、宇宙ステーションに陣取っている動物医師、デュ先生が招聘される。

「海闊天空(かいかつてんくう)」は、天才的な女性、高水月(ガオシュイユエ)の物語。高水月は若いころ、勤務先の新設工場の上司がおこなっている不正に気づき、それをきっかけに遊牧民の青年、カンツォと知りあう。上司は自分の不正をもみ消すが、高水月はひそかなトラップをネットに仕掛けていた。ときはめぐり、高水月とカンツォの息子、志海(チーハイ)が土中に埋まっていた貔貅(ひきゅう)----腹に財宝を貯めこんでいる神獣----の像を掘りだす。

これも凝った構成の作品で、まず志海の貔貅発見からはじまり、やがて不思議なことが起こり、そこから時間を遡って高水月のエピソードが語られる。そして、終盤ですべてが意外なかたちでつながるのだ。散らばっていた断片がピタリと嵌まるみごとさにおいて、収録作品随一の傑作と言えよう。

（牧眞司）