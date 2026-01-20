Mr.Childrenが1月19日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」をフルサイズでテレビ初披露した。

【画像＆動画】Mr.Children『CDTV』オフショット（全2枚）／「Again」リリック画像＆ビデオ

■身を寄せ合い、笑顔を見せるMr.Children

番組公式Xでは、本番直前に撮影されたオフショットが公開された。番組ロゴが掲げられたサイン入りの壁を背景に、（左から）鈴木英哉、桜井和寿、田原健一、中川敬輔の4人が並ぶ姿が収められており、穏やかな笑みを浮かべた自然体の表情が印象的だ。

桜井はベージュのジャケットを着用し、他のメンバーはグレーやブラックを基調に、ジャケットやシャツを取り入れたシックな装い。全体に落ち着いたトーンでまとめられ、大人のムードが漂っている。

さらに、Mr.Childrenの公式SNSでは別カットも公開。身を寄せ合い、笑顔を見せる姿とともに、「『CDTVライブ！ライブ！』をご覧いただいたみなさま、ありがとうございました！」と感謝の言葉がつづられており、パフォーマンスを終えた充実感がにじむ内容となっている。

長年第一線で活躍し続ける4人ならではの落ち着いた佇まいと、変わらぬバンドの結束感に、SNSでは「やっぱり並ぶとオーラが違う」「あまりのカッコ良さに釘付け」「ただただ嬉しい」「泣ける」「胸がいっぱい」「最高にかっこいい」「4人の姿が尊い」といった声が相次いでいる。

■「Again」リリック画像＆リリックビデオ