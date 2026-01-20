近所のロッテリアが閉店した。

【画像で見る】「ロッテリアのパクり？」という声も…ゼッテリアって、どんな店？

そんな経験をお持ちの人がいるのではないだろうか。マクドナルドやモスバーガーに比べると、ロッテリアの影は薄い。



少しずつ姿を消しているロッテリア（写真提供＝ロッテリア）

実は現在、ロッテリアが大量閉店している。そして、その跡地には「ゼッテリア」という店が入っている。

なんだか似た店名で、SNSでは「ロッテリアのパクリ？」「違いが分からない」との声も散見し、中には「俺たちのロッテリアを返せ」と叫ぶ熱心なロッテリアファンもいるようだが、両者はどのような関係にあるのか。

実は、ロッテリア大量閉店からのゼッテリア誕生は、現在のファストフードをめぐる状況をよく表している。今回は謎の店「ゼッテリア」を訪れつつ、同業界の今後を考えてみた。

ロッテリアの店舗数はこの数年で大きく減っている。

実は2023年、「すき家」などを傘下に持つゼンショーに買収されており、同年からはゼンショーグループの一員として営業をしていた。そこから閉店が続いているのだ。2023年1月の段階では358あった店舗は、2025年6月の段階では222店舗。2年半で実に4割弱の店舗がなくなった。

その代わりとしてゼンショーグループが進めているのが、ロッテリアの業態変更。旧ロッテリアの店舗を居抜きで別のブランドに変えている。そしてそれが「ゼッテリア」なのである。

このゼッテリア、勢いを増していて、2026年春にはロッテリアの店舗数を超える勢いだ。まだ見たことがない人も、これからよく見かけるようになるかもしれない。

店の前を訪れると、どうやら「ハンバーガー」が売りのよう。それだとロッテリアと同じような気もするが……ロッテリアをわざわざゼッテリアに変えたのは、どんな意味があるのだろうか。

この疑問を調査すべく、都内にある某ゼッテリアの店舗を訪れた。店の前には「絶品バーガーとフェアトレードコーヒー」という看板が出ている。どうやらハンバーガーに加えて「コーヒー」も売りらしい。

ゼッテリアに入って感じるのは「ここ、ファストフードじゃないぞ」という空気感だ。店内は広々としていて、テーブルも潤沢にある。インテリアも凝っていて、照明も落ち着いた暖色系。しかも、PC作業をする人向けなのか、一部には充電ブースがある。要するに「カフェっぽい」。

さっそく、入ってすぐのカウンターで注文しようとしたら「店内でご飲食のお客様はテーブルのタブレットから注文をお願いします」という呼びかけが。ついつい「ロッテリア」の気分で行くと拍子抜けする。全体として、落ち着いた店内でゆったりと注文をして、食事を楽しむ。そんな使い方が想定されているようだ。

タブレットで商品を見て行く。もっともシンプルなハンバーガーは250円から。また、ウリである「絶品ビーフバーガー」は540円からで、ロッテリアと比べると、やや高めの値段設定である。

メニューには他にも期間限定の商品で「ローストビーフ」といった言葉も踊り、普通のハンバーガーチェーンよりは、ややプレミアムな商品が多い。また、スイーツやドリンクなどにも力を入れているようで、看板に書いてあった「フェアトレードコーヒー」だけでなく、マカロンやシェーキ等々、カフェらしいラインナップも多い。

もっともシンプルなセットである「絶品ビーフバーガーとフレンチフライポテトMサイズ、コーヒー」のセットを頼んだ。待つこと2分ほどでやってきたハンバーガーは「絶品ビーフ」と謳われている通り、牛肉の旨みをしっかり感じる。コーヒーも深い香りがあって、なかなかイケる。

周りを見渡すと、ハンバーガーを食べている人、コーヒー片手にPCで作業をしている人、おしゃべりを楽しんでいる人など、みんな、色々な使い方をしている。どうやら、ここは「ファストフード」であり「カフェ」でもあるようだ。

とはいえ、なぜカフェ要素をプラスしようとしたのか。続く記事では、ファストフードと相性の悪そうな「ゆっくりできるカフェ要素」を組み合わせた背景を探っていく。

〈なぜロッテリアが続々と「変身」しているのか？ 『ファストフードなのにゆっくりできる店』にゼンショーが取り組む納得の背景〉へ続く

（谷頭 和希）