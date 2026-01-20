＜働くだけ損？＞働きたいけれど働きに出られない！小さい子どもを子育て中に重視する条件は？
物価は驚くほどの勢いで高騰し、なんでもかんでもお金・お金・お金。そこに加えて子どもの教育費などを考えると、家計を預かるママたちは頭が痛くもなりそうです。そうなると手っ取り早い解決策は、ママ自身が働きに出ること。とはいえ、一筋縄ではいかないことも多いですよね。
『1歳・3歳・6歳になる3人の子どもがいます。今は専業主婦ですが、今後の子育てにかかる費用を考えると家計が苦しくなる前に働きに出たいと考えています。しかし、旦那は激務なうえに転勤を伴う仕事で、実家・義実家は頼れない状態。さらには保育園の待機児童が多いエリア。このような条件では働ける職場がなかなか見つかりません』
働く先輩ママからの声
『うちも3歳違いの子どもがいて、一番下の子が1歳から働いています』
投稿者さんと同じ状況で働いているママからの声。お仕事は平日のみの接客業をされているそうです。やはり働き出した当初は、保育園からも小学校からも子どもの体調不良などによる急な“お迎え要請”はよくあったのだそう。
『当時の職場は恵まれていて、子どもの体調不良でも快く休ませてくれました。今は30人くらい従業員のいる職場だけど、3人で回しているお店で働いていたときは、絶対休めないし責任が重すぎてやりたかった職業だったけど辞めました』
頼る人がいない状況で子育てをしながら働くことの大変さは、実際に経験したママたちには手に取るようにわかるようです。具体的な対策は書かれていませんでしたが、こちらのママも悪戦苦闘してきたのでしょう。アドバイスとしては、頼れる仕組みがないかを調べることではないでしょうか。最初に確認しておきたいものとしては、病気の子どもを預けられる「病児保育」があるかどうか。市役所の子育て支援窓口などでも調べられますので、相談してみてもよさそうです。民間のサービスの場合、病児保育だけでなく代わりにお迎えにいってもらえるなどもありますので、どのぐらいの料金で賄えるかを知っておくだけでも心強さが段違いになるでしょう。
職種よりも職場環境？焦らず頑張ろう
『小さい子どもがいても働ける仕事って、求人もなかなかないよね。長く働くつもりなら、焦らず長い目で探したほうがいいよ』
子育てをしているママにとって適した職種があるというよりも、適した職場環境を探すほうが長い目で見ると大切かもしれません。従業員が多いと突発的な休みや早退に対応しやすくなるかもしれませんし、同世代の子どもの子育てをしているママが多い職場だと「お互い様マインド」で助け合える可能性もあります。しかしそのような職場の場合、どうしても同じ条件で職探しをしているママたちで争奪戦になってしまうこともあります。さらには求人そのものが少ないケースもあるでしょう。いい所があれば長く働けますし、今、早急に働かなければ生活が困窮するという状況でなければ、焦らず根気よく職探しをしてもよさそうです。ママ友がいれば、近隣の職場事情などを聞いてみてもいいかもしれませんね。
職探しをしながら“武器”を増やしてもいい
『去年子どもが幼稚園に入り、いざ就活したら見事に「転勤族は〜」って断られた。資格も経験もそれなりにあるから書類審査は受かって面接まではいくんだけど。履歴書を見たり話したりしているときは好感触でも、転勤族だとわかった途端不採用。正社員ではなくフルパートでもこれ』
転勤族の旦那さんをもつママからの経験談も寄せられました。子育てに理解のある職場であっても、旦那さんが転勤族だと難色を示されることもあるようです。職場としても、せっかく慣れて戦力になったところで辞められると困りますしね。ではこのママは一体どうしたのでしょう。
『今は近所の飲食店のパートで、短時間で働くことを考え中。あと職探しの合間に1つ資格を取った。子育て中でも在宅試験などで資格が取れるよ』
働きに出るとなると、子どもを預けられる時間いっぱい働きたいと考えるママも少なくはないでしょう。しかし、条件が不利な場合は、短時間勤務のできる仕事もアリかもしれませんね。とにかく働くことで何かが変わるのは確かですし。最初はいろいろと大変でも、子どもは成長とともに体が丈夫になりお迎え要請が減ったなんて話もあります。ママ自身が働く環境に慣れることで、状況が楽になる可能性もあります。とにかく働くことだけに集中して職探しをしてもいいかもしれません。また、何かの資格取得を目指してもいいですね。子育てをしながらの資格取得は大変かもしれませんが、採用されるための“武器”や“自信”があると心強いと思います。どのような資格があるか、何をやってみたいかなどで調べてみてはいかがでしょう。
働くための道を切り拓こう
小さな子どもを抱えて働きに出ることは、本当に大変なこと。しかも子どもが複数人ともなると大変さは相乗効果でアップしていくことでしょう。だからこそ、行政や民間のサービスで利用できるものはないか、とにかく探してみてください。どこかに突破口が見つかる可能性だってあります。もし何も見つからず心が折れてしまいそうになったら、今は節約を頑張って貯金を増やしながら、資格取得などを目指して、働くため次のチャンスを虎視眈々と狙ってもいいと思います。単発の仕事や短時間の勤務などでつなぐ手もあるでしょう。できることはきっとあると思いますので、まずは現在の環境で何ができるかを探すところからはじめてはいかがでしょう。よいお仕事に巡り会えますように。