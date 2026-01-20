白いセダンが分岐直前で車線変更し激突

首都高は2026年1月9日、公式SNSを更新。「急な車線変更」を原因とする事故が多発しているとし、1本の動画とともに注意を呼びかけています。



一体どのような動画なのでしょうか。

動画は首都高本線のJCTを映した道路カメラの映像です。左右で別方向に向かうJCTで、左が1車線、右が2車線あります。周囲の建物や道路の構造などから、C2中央環状線の小菅JCTのうち、葛西方面へ向かう外回り方面を映しているとみられます。

【動画】「えっ…」 これが首都高「急な車線変更による衝突事故」発生の瞬間です！ 動画で見る！

映像は朝方あるいは夕方で日が傾いている時間です。通行しているクルマは比較的多く、小菅JCTから左は6号三郷線方面、右はC2の葛西方面へ向かいますが、いずれのレーンともに途切れることなくクルマが流れています。

映像開始1秒で、左の6号線方面を進む白いセダンが現れます。前方の高圧ガス積載のトラックに対して非常に近い車間距離で走行しており、しかもなぜか右寄りを走行しています。ゼブラゾーンをまたいでおり、マナーが良いとはいえない状態です。

JCTの分岐部の目の前にさしかかり、白いセダンはガツンとブレーキを踏みました。そして右ウインカーを点灯。どうやらC2葛西方面に行きたいようです。行くべき方向を間違えたのでしょうか。それとも漫然と運転していたのでしょうか。

この時点で分岐部まではクルマ1台分くらいの距離しかありません。

すると白いセダンは急ハンドルを切り、半ば強引に右車線へとレーンチェンジ。しかし、白いセダンと並走する形で黒いバンが右車線にいました。

セダンはレーンチェンジに夢中で黒いバンには一切気づいておらず、バンの左側面に衝突。事故が起こってしまいました。そしてその後、さらに大きな事故へと発展します。

バンと衝突したセダンは、衝撃で跳ね返され、JCTのちょうど分岐部に突進。分岐に激突するとともに、分岐に乗り上げ、車体が大きく傾きます。衝突によって土煙が舞い上がり、その威力の大きさを物語ります。

しかし、それだけでは終わりませんでした。セダンはそのまま右に転がる形で転覆。右2車線をふさぐ形で停止しました。

その直後には大型トラックと白いミニバンが急接近。どちらも急ブレーキをかけて減速し、回避を試みます。映像はここで終了し、トラックとミニバンがどうなかったかは不明です。

この事故は、白いセダンが行った「あまりに身勝手すぎる急な車線変更」がすべての元凶といえます。結果、単独事故ではなく、他車を巻き込み、さらには首都高における重要な分岐点を使えなくするという事態となりました。

首都高のJCTは複雑で、場所によっては連続するところもあり、分かりづらいことがありますが、急な車線変更をしてまで本来行くべき方面に行くのは危険です。

直前で気付いたならば、もう諦めてつぎの出口まで走ってしまったほうが安全であり、多少の時間ロスがあったとしても、事故するよりまだましです。急いでいるなら、なおさら余裕を持って運転するべきでしょう。

また、そもそも首都高を走り慣れていないのであれば、事前にルートを調べるとともに、スピードを出さず、安全に走るべきです。

それ以外の点でも、ギリギリまでウインカーを出さない、死角の車両を確認しない、車間距離を取らないという極めて危険な運転です。

首都高は動画とともにSNSで、

「急な車線変更により周辺車両を巻き込む接触事故が多発してます！

車線変更を行う際は、

ミラーおよび目視での確実な安全確認！

早期の合図で周囲への意思表示！

余裕をもったタイミングでの車線変更を！

急なハンドル操作による車線変更は重大事故につながるため、絶対にやめてください！」と注意を呼びかけています。