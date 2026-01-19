1杯で「1日分の若返りビタミン」 身近にある「抗酸化ミルク」





低カロリーでヘルシー。なのに栄養分が豊富。乳製品を控えたい方や、ヴィーガン、乳糖不耐症の方でも安心して取り入れられる植物性ミルクとして人気の「アーモンドミルク」は、抗老化や美容にも効果てきめんのドリンク。



たとえばいつものコーヒーを「アーモンドラテ」にしてみたり、朝のスムージーに加えるだけで、骨の健康から糖質オフまで、さまざまな健康メリットが。そのアーモンドミルクの魅力や栄養素、効果的な摂り方は？ （本記事では、成分や一般的な活用法について紹介しています。効果の感じ方には個人差があり、すべての方に同じ結果が得られるとは限りません）







アーモンドミルクってどんな飲み物？

水とアーモンドから作られた100%植物性のドリンク。スーパーやカフェで手軽に手に入るうえ、家庭でも簡単に手作りが可能。「無糖タイプ」「加糖タイプ」「バニラ風味」など様々な種類がありますが、美容意識の高いあなたは「糖化習慣」を避けるべく、迷わず「無糖タイプ」を！







圧倒的な「ビタミンE」 美容 にもたらすその効果

ビタミンEは「若返りのビタミン」と呼ばれ、強い抗酸化作用で体内の細胞を酸化ストレスから守ります。これにより、肌の老化（シミ・シワ・たるみなど）の原因となる活性酸素を除去し、若々しい肌を保つサポート。

アーモンドミルクは、牛乳や豆乳と比べてたんぱく質は少ないですが、なんと言ってもビタミンEの含有量が非常に多いことが最大の特長！ 市販品でも1杯（200ml）で6.6mg〜10mg程度のビタミンEが含まれ、日本人の成人女性の1日推奨量（5.5mg）や男性（8.5mg）を十分に満たすことができるスーパードリンク。



ビタミンEの美容効果として、強い抗酸化作用によるシミ・シワ・たるみの予防、血行促進によるくすみ・冷え性の改善、肌のターンオーバー促進、紫外線ダメージ軽減、保湿作用など美容面にさまざまな良い効果をもたらしてくれるのです。







驚きのアンチエイジング効果！

