この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が解説「今季最長の寒波」のメカニズムと、太平洋側で火災リスクが高まる理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【週間解説】強い冬型で大寒寒波襲来 日本海側は大雪続く 太平洋側は乾燥強風による山火事発生や拡大に要注意」と題した動画を公開。今週は強い冬型の気圧配置の影響で「今季最長」の寒波が到来し、日本海側では大雪、太平洋側では乾燥と強風による火災リスクが高まることについて解説した。



松浦氏はまず、今回の寒波が長期間続く理由について、上空の気圧配置を基に説明した。氏によると、北極付近の気圧が高い「負の北極振動」の状態となっており、これにより極渦が分裂。その一つがオホーツク海付近に南下し、日本に強い寒気をもたらしているという。さらに、「アラスカ付近にブロッキング高気圧が発生している」ことで偏西風の流れが滞り、寒気の流れ込みが長引くことが「今季最長の寒波」の要因だと分析した。



この気圧配置により、日本海側では週を通して大雪が続く見込みだ。特に21～22日と24～25日頃は雪が強まりやすく、平地でもドカ雪になる可能性があるとして注意を促した。一方、太平洋側では晴天が続くものの、厳しい寒さに見舞われる。東京では最低気温が-1℃まで下がる「冬日」が予想されており、厳しい冷え込みが続く。



松浦氏が特に警鐘を鳴らすのが、太平洋側の乾燥と強風による火災リスクだ。西日本から東日本の太平洋側では、過去60日間の降水量が平年の50%以下となっている地域が多く、すでに空気が乾燥している。この状況で冬型の気圧配置による強い北風が吹き続けるため、「もし新たに火災が発生した場合は拡大しやすい」と指摘。火の取り扱いには十分な注意が必要だと呼びかけた。