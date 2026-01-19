MacBook Proクオリティの大画面が、ついに？

最近になってM5 Pro／MaxのMacBook Proが出るのでは？ と、新型ラップトップ登場の話が聞こえていますが、周辺機器もアップデートが計画されているかもしれません。

MacRumorsが確認した書類によると、中国の製品登録データベースに未発表のAppleのモニター、モデル番号「A3350」が登録されたとのこと。これは次世代のStudio Display、もしくは上位のPro Display XDRである可能性が高いと報じています。

現行のStudio Displayは2022年3月に発売されましたけど、その3カ月前にデータベースに登録されたという過去があります。前例にならうとしたら、発売は3月や4月頃になる感じですかね？

もしかしたら、M5チップ搭載でアップデートしたMac Studioも同時に？ うーん…あり得る！

次期Studio Displayはついに120Hz化？

さて、ここで気になるのは新型のスペック。

まだ詳しい情報はわかりませんが、これまでの噂としてはミニLEDパネルを搭載するとか、120Hz（ProMotion対応）になるとかいう話もありました。

また、搭載されるチップもA19もしくはA19 Proと大幅スペックアップ（iPhone 17や17Proと一緒）になる可能性も示唆されています。

どこまで本当なのか？ はちょっとわかりませんが、MacBook Proは同じくミニLED採用で120HzのProMotionですから、登場が本当ならば大幅なスペックアップ。MacBook Proクオリティで大画面が（やっと）やってくるわけで、期待したくもなるってもんですよ！

期待して…いいんだよな？ アップルぅ？

