[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1700銘柄・下落1226銘柄（東証終値比）
1月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3011銘柄。東証終値比で上昇は1700銘柄、下落は1226銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが100銘柄、値下がりは122銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は15円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6522> アスタリスク 464 +65（ +16.3%）
2位 <4833> Ｄｅｆコン 107 +8（ +8.1%）
3位 <4594> ブライトパス 80 +5（ +6.7%）
4位 <6721> ウインテスト 130 +8（ +6.6%）
5位 <2388> ウェッジＨＤ 69.9 +3.9（ +5.9%）
6位 <4565> ネクセラ 839.9 +27.9（ +3.4%）
7位 <6849> 日本光電 1860 +60.0（ +3.3%）
8位 <3444> 菊池製作 1090 +32（ +3.0%）
9位 <224A> ＧＸウラン 2161.8 +61.8（ +2.9%）
10位 <218A> リベラウェア 1621 +39（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7167> めぶきＦＧ 1059.4 -91.1（ -7.9%）
2位 <3476> Ｒみらい 47650 -3650（ -7.1%）
3位 <6186> 一蔵 384.9 -25.1（ -6.1%）
4位 <298A> ＧＶＡテック 469.9 -23.1（ -4.7%）
5位 <8354> ふくおかＦＧ 5400 -202（ -3.6%）
6位 <5243> ノート 2640 -94（ -3.4%）
7位 <2195> アミタＨＤ 456.1 -11.9（ -2.5%）
8位 <7709> クボテック 192.1 -4.9（ -2.5%）
9位 <7013> ＩＨＩ 3450 -84.0（ -2.4%）
10位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 29.3 -0.7（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1273.6 +16.6（ +1.3%）
2位 <6305> 日立建機 5335.8 +62.8（ +1.2%）
3位 <6981> 村田製 3469.5 +36.5（ +1.1%）
4位 <6770> アルプスアル 2040.1 +21.1（ +1.0%）
5位 <5201> ＡＧＣ 5630.1 +51.1（ +0.9%）
6位 <7186> 横浜ＦＧ 1433.6 +12.1（ +0.9%）
7位 <9531> 東ガス 6634.1 +54.1（ +0.8%）
8位 <3402> 東レ 1161.9 +8.9（ +0.8%）
9位 <2802> 味の素 3679.9 +26.9（ +0.7%）
10位 <5411> ＪＦＥ 2191.6 +14.6（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8354> ふくおかＦＧ 5400 -202（ -3.6%）
2位 <7013> ＩＨＩ 3450 -84.0（ -2.4%）
3位 <7267> ホンダ 1600 -27.0（ -1.7%）
4位 <4519> 中外薬 8132.4 -95.6（ -1.2%）
5位 <3092> ＺＯＺＯ 1256.6 -14.4（ -1.1%）
6位 <5214> 日電硝 6637.9 -65.1（ -1.0%）
7位 <4704> トレンド 6409.3 -62.7（ -1.0%）
8位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3909.9 -34.1（ -0.9%）
9位 <6902> デンソー 2224 -18.5（ -0.8%）
10位 <1925> 大和ハウス 5389.5 -40.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース