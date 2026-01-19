　1月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3011銘柄。東証終値比で上昇は1700銘柄、下落は1226銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが100銘柄、値下がりは122銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は15円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6522>　アスタリスク　　　　464　　+65（ +16.3%）
2位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　107　　 +8（　+8.1%）
3位 <4594>　ブライトパス　　　　 80　　 +5（　+6.7%）
4位 <6721>　ウインテスト　　　　130　　 +8（　+6.6%）
5位 <2388>　ウェッジＨＤ　　　 69.9　 +3.9（　+5.9%）
6位 <4565>　ネクセラ　　　　　839.9　+27.9（　+3.4%）
7位 <6849>　日本光電　　　　　 1860　+60.0（　+3.3%）
8位 <3444>　菊池製作　　　　　 1090　　+32（　+3.0%）
9位 <224A>　ＧＸウラン　　　 2161.8　+61.8（　+2.9%）
10位 <218A>　リベラウェア　　　 1621　　+39（　+2.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7167>　めぶきＦＧ　　　 1059.4　-91.1（　-7.9%）
2位 <3476>　Ｒみらい　　　　　47650　-3650（　-7.1%）
3位 <6186>　一蔵　　　　　　　384.9　-25.1（　-6.1%）
4位 <298A>　ＧＶＡテック　　　469.9　-23.1（　-4.7%）
5位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 5400　 -202（　-3.6%）
6位 <5243>　ノート　　　　　　 2640　　-94（　-3.4%）
7位 <2195>　アミタＨＤ　　　　456.1　-11.9（　-2.5%）
8位 <7709>　クボテック　　　　192.1　 -4.9（　-2.5%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3450　-84.0（　-2.4%）
10位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 29.3　 -0.7（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7261>　マツダ　　　　　 1273.6　+16.6（　+1.3%）
2位 <6305>　日立建機　　　　 5335.8　+62.8（　+1.2%）
3位 <6981>　村田製　　　　　 3469.5　+36.5（　+1.1%）
4位 <6770>　アルプスアル　　 2040.1　+21.1（　+1.0%）
5位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　 5630.1　+51.1（　+0.9%）
6位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1433.6　+12.1（　+0.9%）
7位 <9531>　東ガス　　　　　 6634.1　+54.1（　+0.8%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　 1161.9　 +8.9（　+0.8%）
9位 <2802>　味の素　　　　　 3679.9　+26.9（　+0.7%）
10位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 2191.6　+14.6（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 5400　 -202（　-3.6%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3450　-84.0（　-2.4%）
3位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1600　-27.0（　-1.7%）
4位 <4519>　中外薬　　　　　 8132.4　-95.6（　-1.2%）
5位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1256.6　-14.4（　-1.1%）
6位 <5214>　日電硝　　　　　 6637.9　-65.1（　-1.0%）
7位 <4704>　トレンド　　　　 6409.3　-62.7（　-1.0%）
8位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3909.9　-34.1（　-0.9%）
9位 <6902>　デンソー　　　　　 2224　-18.5（　-0.8%）
10位 <1925>　大和ハウス　　　 5389.5　-40.5（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

