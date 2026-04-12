◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節（Ｅピース）広島１―１（ＰＫ５―４）清水清水エスパルスはアウェーで広島と対戦し、１―１からＰＫ戦に突入して敗れた。後半２６分にＦＷ呉世勲（オ・セフン、２７）が得点王争いでトップに並ぶ６得点目を挙げて先制したが、わずか３分後に失点し追いつかれた。試合は押し込まれる展開が続いたが、その後は得点を許さなかった。先制しながら追いつかれ、ＰＫ戦で力尽きた。清水イレブン