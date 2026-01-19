その空腹は偽物です！「腹減った」を解消するためにやるべきことは「推しの動画視聴」だった

約2000人の肥満患者を診療してきた内科医の高倉一樹氏は、無理なく体重を減らす科学的メソッドを提案する。楽に続けられるダイエット法とは。

前編記事『2000人の肥満患者を診た医師が解説「必死に頑張る人ほどダイエットに失敗する根本理由」』より続く。

お腹が空いていないのになぜ空腹に？

お腹は空いていないのに何か食べたくなるという相談をよく受けますが、その空腹感の正体は退屈や孤独といった「感情の空腹」です。そこで大切なのは「感情のリセット」。何か食べる代わりに「推しの動画」を1本観ると、セロトニンやドーパミンといった快感ホルモンが分泌され、ストレスが和らぐことは科学的に裏付けられています。

脂肪を燃やすマイクロアクションも多くあります。

たとえば私は、診察の合間に1分程度の瞑想と深呼吸をしています。背筋を伸ばして目を閉じ、呼吸することに意識を向けながら、静かに1秒吸って、2〜3秒かけて吐く。

すると、休息モードのときに働く副交感神経が優位になり、自然と代謝のスイッチが入るため、エネルギーが身体全体をスムーズに巡ります。

ダイエットに効くマイクロアクション

代謝をうまく回すためには水を飲むことも効果的です。朝起きたときや集中力が切れたときにコップ1杯飲むだけで、内臓の働きが整い、エネルギー消費が促進されます。

身体を動かさなくとも、集中して仕事をすることが大切です。脳は基礎代謝全体の20％を担っており、安静時でも非常に多くのエネルギーを消費する器官。真剣に集中して取り組める趣味でもいいですが、脳をフルに働かせている時間は、減量のゴールデンタイムになるでしょう。

長時間椅子に座って身体がこわばってきたら1分程度のストレッチも行いましょう。血流やリンパの流れが促され、副交感神経が優位になり、食欲増加や高カロリー食品への欲求を引き起こすコルチゾールというホルモンの分泌を抑制できます。

もちろん、身体を動かすことも効果的です。筋肉量が減れば代謝が落ち、脂肪が燃えにくくなるので、筋肉は減らさないことを念頭にダイエットを進めましょう。

運動は1日1分程度の筋トレから始めてみる。自分の好きな筋トレでよいですが、より効率的に代謝を上げるにはスクワットをおすすめします。継続できる回数と負荷で行うのが秘訣です。

そして安心できる人と交流すると、精神を安定させる働きを持つホルモン、セロトニンの分泌が促され、過食や睡眠障害を防げます。

ダイエットの勝敗はホルモンが決める

こうしたささやかなマイクロアクションの積み重ねによって、過度な食欲と体重増加は自然と抑えられます。

これまで挙げたようなマイクロアクションを積み重ねて、1ヵ月に1kgのペースで痩せることを心がけましょう。1年経てば、12kgも減量することになりますね。ダイエットを日常生活の一部にすれば、リバウンドすることもありません。

リバウンド防止には、毎日6〜8時間寝ることも大切です。睡眠不足はホルモンバランスを崩し、食欲を増進させるグレリンを増やし、満腹感をもたらすレプチンや代謝に関わる成長ホルモンの分泌を低下させるからです。

すでに気づかれた方も多いと思いますが、ホルモンの働きをうまく味方にできるかどうか―それこそがダイエットの勝負を分けるんです。

食欲や体重の調整に深く関わるホルモンが円滑に機能しないと、脂肪はうまく燃焼せず、食欲は暴走し、痩せにくくなる。マイクロアクションによりホルモンを機能させれば、自然と体重は落ち、健康的な身体になります。

私の考えるダイエットは、痩せることがゴールではありません。整った心と身体で、よりよい人生を送ることが本当のゴールなんです。

「週刊現代」2026年1月19日号より

【もっと読む】BMI25を超えると本当は何が起きるのか……肥満外来の名医が明かす「みんなが知らない、肥満の恐るべきリスク」

【もっと読む】BMI25を超えると本当は何が起きるのか……肥満外来の名医が明かす「みんなが知らない、肥満の恐るべきリスク」