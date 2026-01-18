レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

浮気経験者、配偶者への愛情はどう変化した？

調査は2025年9月29〜30日、12月8〜10日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した480人（男女各240人）から有効回答を得ています。

「浮気したことがある」回答者に「結婚前と結婚後、配偶者への愛情はどのように変化したか」を聞いたところ、「結婚後も愛情に変化はない」が39％と、最も多い結果となりました。ところが、「結婚後、愛情がなくなった」と回答した人が22.1％、「結婚後、愛情が薄れた」と回答した人が18.5％で、合わせると40.6％になります。この結果について同社は「結婚後の愛情の変化が浮気と関連するケースの方が多いと言えそうです」と分析しています。

逆に、「愛情が深まる」変化があった人はどのくらいいたのでしょうか。「結婚後、愛情が深まった」が9.8％、「結婚後、愛情が芽生えた」が6.0％で、合わせると15.8％という結果に。同社は「罪悪感などから配偶者への愛情が高じた結果でしょうか」とコメントしています。

男女別で見てみると、「結婚後、愛情が薄れた」「結婚後、愛情がなくなった」と答えたのは、女性が44.6％、男性が36.7％で、女性の方が多くなっています。夫への愛情が薄まる、さらにはなくなるという、既婚女性たちの赤裸々な”本音”が明らかになりました。

一方、「結婚後も愛情に変化はない」と答えたのは男性が45.8％で、女性の32.1％を大きく上回っています。この結果について同社は「男性に比べ女性のほうが、配偶者への愛情が浮気行為に起因する影響があることが分かりました」と分析しています。

既婚者の皆さん、結婚後、配偶者への愛情は変化しましたか……？

