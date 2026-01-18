脇腹・背中の“落ちにくい贅肉”対策に。１日１分【くびれウエストに整える】簡単エクササイズ
年齢とともに気になりやすいのが、脇腹や背中に残りやすい“落ちにくい贅肉”。体重は大きく変わらなくても、ウエストラインのメリハリが薄れてきたと感じる人も少なくないでしょう。そんな大人世代におすすめなのが、体幹と脇腹を同時に刺激できる簡単エクササイズ【サイドプランク】です。短時間の実践でも姿勢を支える筋肉に働きかけ、腰まわりの印象を整えることができます。
サイドプランク
（１）横向きに寝そべって、ひじを肩の真下に着いて上半身を持ち上げる（上側の手は胸の前に置く）
（２）骨盤を真上に引き上げるイメージで持ち上げ、体幹を真っ直ぐキープ。その後、ゆっくり（１）の姿勢に戻る
▲お腹の下側を真上に突き上げるイメージです
これを“１日あたり１分を目標”に繰り返して実践し、その後反対側も同様に行います。脇腹や背中は日常生活では意識しにくいパーツだからこそ、短時間でも“続けること”が大切。無理なく習慣化して、少しずつウエストラインの変化を実感していきましょう。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
