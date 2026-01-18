インディーズ音楽のプラットフォームBandcampが、生成AIで作られた楽曲を全面的に禁止する新方針を導入した。これは「人間の音楽家を支援し、アーティストとファンの創造的なつながりを守る」という長年の使命を強化する取り組みの一環だ。



新ガイドラインでは、AIで完全または大部分を生成した楽曲を禁止。特に、実在アーティストの声やスタイルを模倣するAIツールに対して厳しい姿勢を示している。こうした行為は、知的財産やアーティストの尊厳を守る既存ルールにも違反すると強調した。



またBandcampは利用者に対して、AI依存が疑われる楽曲の報告を呼びかけ、合理的な疑いがある場合は削除する権利を保持するとした。



声明では「Bandcampの使命は、音楽の癒しの力を広め、アーティストがファンの直接的な支援で成長できるコミュニティを築くこと。音楽は消費される製品以上の存在であり、文字が生まれる以前から続く人間の文化的対話の成果だ」と述べている。



