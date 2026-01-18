甘さと遊び心のハーモニー

新感覚バレンタインスイーツ誕生

名古屋のスイーツ女子へ贈る、2026年バレンタインシーズンの注目ニュースです。

親子のコミュニケーションビスケットで映画やグッズなど多彩な展開も話題な「たべっ子どうぶつ」と、鎌倉発祥の「 メゾンカカオ」の姉妹ブランド「チョコレートバンク」が夢の、異色のコラボレーション！

期間&数量限定の特別スイーツ「BANKたべっ子どうぶつ」がジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の「2026 アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き！」で販売中です。

甘酸っぱいいちごととろけるミルクチョコの魅力、そして動物の可愛さ！

ぜひこの機会に体験してみませんか？

異色のコラボスイーツを徹底解説

「BANKたべっ子どうぶつ」は18枚入りで2,916円。

「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」をベースに「チョコレートバンク」のオリジナルミルクチョコレートで包んだ特別仕様です。

素材へのこだわりは？

香り高い「あまおう」と、甘みと酸味のバランスが絶妙な「とちおとめ」という2種類の国産いちご原料を贅沢に使用。これらをいちごチョコレートとしてビスケットにじっくりと染み込ませ、瑞々しい香りと優しい甘みを引き出しています。

チョコの特徴は？

「チョコレートバンク」が今回のコラボに選んだコロンビア産カカオ2産地のブレンドミルクチョコレートは、キャラメルのような柔らかい香りとアーモンドを思わせる香ばしさが魅力。

口どけなめらかで、いちごのフルーティさをしっかりと引き立てます。

食感&バランスは？

サクッと軽やかなビスケットの食感と、ふんわり香るいちご、ミルクチョコレートの濃厚さが一体となった、まさに大人も満足するスイーツです。

バレンタインシーズンならではの自分へのご褒美チョコとしてお勧めです。

パッケージは？

大人可愛いSAFARIデザイン

パッケージにもストーリーを

パッケージは「チョコレートバンク」の2026年コレクションコンセプト「SAFARI」を表現した限定仕様。

夜のサファリを思わせる大人っぽい世界観の中に、「たべっ子どうぶつ」の愛らしい動物キャラクターが描かれています。

手に取るだけでワクワク感が広がるデザインです。

バレンタインのギフトとして友チョコにもぴったり。

箱を開ける瞬間から思わず笑顔になる、遊び心あふれる仕上がりです。

アムールで限定販売

「BANKたべっ子どうぶつ」は1月16日(金)～2月14日(土)の期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤ10階「アムール・デュ・ショコラ」にて販売。

数量限定のため、なくなり次第終了となるのでお早めにどうぞ。

鎌倉の「チョコレートバンク」直営店舗でも取り扱いがありますが、ナゴヤドット読者の皆様はこのチャンスををお見逃しなく。

たべっ子どうぶつとは？

1978年に発売されたロングセラー商品です。

親子のコミュニケーションビスケットとして学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。

「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型のビスケットに、英語でそれぞれの動物の名前が印字されています。

パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面には動物の英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。

「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」は含浸製法でビスケットにいちごチョコを染み込ませているところが特徴。

©ギンビス

©ギンビス

結びに

いちごとチョコレートの組み合わせはバレンタインには定番ですが、「たべっ子どうぶつ」×「チョコレートバンク」という異色のコラボは、素材やデザイン、味わいの全てにおいてたくさのこだわりが詰まっています。

2026年のバレンタインをもっと特別にしてくれること間違いなし！

口に入れた瞬間からいちごが華やかに香る味わい、ミルキーで優しい甘み、サクッと優しい食感…貴重な限定スイーツで童心に戻って楽しめる、ときめきのひと口をぜひ味わってください！