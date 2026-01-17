この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【吉野家】これぞ！飲める角煮！極厚なのにホロホロ！復活した豚角煮定食が脳が震えるほど美味すぎた！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの「まさみちゃんねる」が「【吉野家】これぞ！飲める角煮！極厚なのにホロホロ！復活した豚角煮定食が脳が震えるほど美味すぎた！」と題した動画を公開。昨年、売り切れが続出するほどの人気を博した吉野家の「厚切り豚角煮定食」が期間限定で復活した。動画では、その見た目を裏切る驚異的な柔らかさと、ご飯が止まらなくなる味わいの秘密を解き明かしている。



今回紹介された「厚切り豚角煮定食」は、厚切りの豚角煮に「ねぎラー油」、ご飯、味噌汁がセットになったメニューだ。まず目を引くのは、商品名に偽りなしの豚角煮の「厚み」。箸で持ち上げるとずっしりとした重量感がある。しかし、まさみ氏が一口食べると、その印象は一変。「『固そう』という見た目の先入観を良い意味で裏切る、驚異的な柔らかさ」と語るように、肉はホロホロとほどける食感だという。とろっとした脂の甘みと、醤油ベースのコク深いタレが口の中いっぱいに広がる。



この定食のもう一つの主役が、角煮に添えられた「ねぎラー油」だ。食べるラー油風のザクザクとした食感と、シャキシャキのねぎがもたらす清涼感が、濃厚な角煮の味わいを引き締める。まさみ氏は、こってりとした角煮が一気に「“キレのある旨さ”に進化」すると評価。このコントラストが、最後まで飽きさせない工夫となっている。



さらに、定食のご飯おかわり無料サービスを活かし、まさみ氏は2杯目でオリジナルの「角煮ねぎラー油丼」を作成。ご飯の上にねぎラー油と角煮を乗せ、からしと紅生姜を添えることで、さらなる「味変」を楽しむ。氏によれば、からしのツンとした刺激は味の深みを引き立て、紅生姜の爽快感が脂の濃厚さを包み込むことで、口の中がパッと明るくなるという。



吉野家の「厚切り豚角煮定食」は、ただ分厚いだけでなく、驚くほど柔らかく煮込まれた本格的な一品であった。濃厚な角煮の旨味を、ねぎラー油やからしといった脇役が見事に引き立て、こってりとしつつもさっぱりと食べ進められる。まさみ氏は「チェーン店の定食という枠を軽々と超えた」「ガッツリいきたい、肉で癒されたい、そんな時に迷わず選んでほしい」と絶賛しており、高い満足感が得られるメニューだと結論付けた。