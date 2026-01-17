気象予報士が解説、来週襲来の「大寒寒波」で警戒すべき2つのピークと危険地域とは
気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【大寒寒波】警報級大雪の可能性あり ピークは2回か」と題した動画を公開。来週20日以降に日本列島へ襲来する強い寒波について、最新の予測データを基に解説した。
動画の冒頭で松浦氏は、今回の寒波の予測が昨日よりも強まっていると指摘。まず、21日（水）の夜にはJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が北陸の西側にまで移動し、その影響で普段は雪が少ない東海地方の岐阜県南部や愛知県、近畿地方の中部まで雪雲が流れ込み、積雪となる可能性があると警告した。
そもそも、なぜこれほど強い寒波がやってくるのか。松浦氏は、上空の大気の流れからその要因を解説する。北極上空の寒気を閉じ込めている極渦が分裂し、その一部である「寒冷渦」が日本付近に南下することが原因だという。特に、1年で最も寒い時期とされる二十四節気の「大寒」と重なるため、平年の気温が低い中でさらに気温が低下し、厳しい寒さに見舞われる見込みだ。
今回の寒波の大きな特徴は、大雪のピークが複数回にわたって訪れることである。最初のピークは21日（水）から22日（木）にかけてで、上空の気圧の谷の通過に伴いJPCZが活発化。北陸や近畿の日本海側を中心に雪が強まり、夜間ということもあって平地でも大雪になる恐れがある。その後、24日（土）頃に再び規模の大きな気圧の谷が通過することで、2度目のピークを迎えるという。
気象庁が発表している早期注意情報でも、21日以降、東北から中国地方にかけての広い範囲で「警報級の大雪」の可能性が示されている。松浦氏は「今回の寒波は息が長く、長期間にわたって影響が続く」と述べ、一過性のものではなく、断続的に大雪への警戒が必要であると締めくくった。
