マグロとサーモンで占う｢回転寿司戦争2026｣ 最新レポート

新勢力と四大チェーン

外食業界の雄・松屋フーズがついに、回転寿司市場を本気で獲りにきた。牛丼大手の『松屋』、とんかつチェーン『松のや』などを運営する同社が手掛ける注文型回転寿司店『すし松』が、着々と店舗数を伸ばしている。

「’24年9月に関西初出店、’25年には東新宿に出店するなど、近年勢いを増しています。多くの回転寿司チェーンの商品が２貫で提供されるのに対し、すし松の寿司はすべて１貫（77円〜）単位で注文できる。『大判アジフライ』（319円）や『カキフライ』（429円）など揚げ物のサイドメニューも豊富です。現状では首都圏を中心に20店舗に留まっていますが、松屋フーズのマーケティング力があれば、急拡大する可能性を秘めています」（フードアナリストの重盛高雄氏）

また、海外に200店舗以上を展開している『元気寿司』を擁するゲンキグローバルダイニングコンセプツが展開する『魚(うお)べい』も、国内店舗数が180店舗を突破するなど、勢力を拡大中だ。

一方、長らく業界の覇権を争ってきた『スシロー』『はま寿司』『くら寿司』『かっぱ寿司』の″四大回転寿司チェーン″は、大きな変革を迫られている。

「円安の影響により、海産物の調達コストが増大し、コメ価格の高騰も重くのしかかっている。少し前まで『一皿100円』という安さで売っていた格安チェーンが考えなしにさらなる値上げに踏み切ってしまえば、大きな客離れを招きかねません。現在好調なのは、こうした格安回転寿司よりも、『根室花まる』や『トリトン』、『金沢まいもん寿司』といった高単価の″グルメ系回転寿司″です。100円から140円の値上げはインパクトが大きいですが、360円が400円になっても、そこまで値上がりした印象は持ちませんから」（飲食業プロデューサーの須田光彦氏）

価格を上げすぎれば新たなライバルとバッティングし、価格維持を決断すれば原材料高騰の影響が直撃する。この困難な状況下で、各社はどんな戦略を取っているのか。キーワードは、「サイドメニュー」と「ファミレス化」だ。寿司は原価率の高い商品であるため、サイドメニューを効率的に売り上げることが利益に直結する。そのためには、家族連れなどグループ客を呼び込み、客単価ではなく″組単価″を上げることが重要なのだ。

牛丼最大手『すき家』を運営するゼンショーホールディングス傘下の『はま寿司』は、『すし松』と同様、親会社の強力な調達力を背景に、成長を続けている。

「一皿あたり110円〜と、大手の中では最低価格をキープしているうえ、肉握りというゼンショーグループならではの武器もある。茶碗蒸し、みそ汁はもちろん、うどん、ラーメンのほか、『旨だしたこ焼き』（6個363円〜）や、『鶏のから揚げ』（4個363円〜）などサイドメニューも充実。また、刺身メニューを廃止するなど、サイドをつまみに酒を飲む客ではなく、大人数で食事を楽しむ、組単価の高いファミリー層を重視しています。

肝心の寿司も、創業当初から『小ぶりだが安くてうまい』というスタイルを貫いており、価格も品質も維持できています」（Ｂ級グルメ探究家の柳生九兵衛氏）

記者が実際に都内にある『はま寿司』を訪れ、看板メニューの一つである「サーモン」を注文してみると、脂ののったネタと小ぶりなシャリの相性がバツグン。サーモン寿司としての完成度は四大チェーンで最も優れているように感じた。安さとクオリティを兼ね備えた『はま寿司』は現在、四大チェーン最後発ながら年間売り上げ2484億円で業界２位に躍り出るなど、快進撃を続けている。

『FRIDAY』2026年1月23日号より