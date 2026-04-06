タレントの上沼恵美子（70）が6日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。回転寿司店で目撃した驚きの光景を語った。自身が七味でむせた経験から、誤嚥（ごえん）について「他人事じゃない」という上沼。以前、回転寿司店にマネジャーと訪れた時のこと。突然、隣の席で大声が。様子をうかがうと、家族連れで来ていた客のうち、高齢の男性が苦しんでいたといい、「12時15分、（店内は客で）満杯ですよ。