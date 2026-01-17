「大麻合法化」したカナダの「不都合な真実」…日本でも起こり得る危険な「問題点」【専門家が警鐘】

米トランプ大統領が規制緩和に踏み切るなど、世界中の大きな流れとなっている「大麻合法化」。しかし、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長で、著書に『教養としての麻薬』がある藤野彰氏は、この風潮に警鐘を鳴らす。解禁論者が見落としている、「大麻合法化」の問題点とは？ 藤野氏が解説する。

今日、特に大麻の“合法化”をめぐる、結局は無責任となる議論が国際的に語られることがある。合法化というとき、それは娯楽目的などの、医療及び研究目的以外での使用を意味する。議論は極めて広範囲にわたる。

一方で、麻薬の生産と不正取り引きは厳格に禁止するが、娯楽目的の所持・使用は許す、という意見がある。他方で、何であれ、薬物の生産、製造、取り引き、所持と使用を誰にでも認める、という極端なものまであった。

もちろん、後者は全くもって論外であるけれども、ここでは、現実の問題となってきた大麻に関して考えてみたい。

合法化の理由はさまざまである。そのなかには、犯罪組織が得ている莫大な不法収益を防ぐために、国が限定販売をすればよい、などという議論もある。

世界には、実際にその動きをするいくつかの国がある。条約違反である可能性がある。さまざまな理由づけをしているから、その判断は簡単ではない。

麻薬単一条約に「この条約の規定の実施を確保するために統制委員会が執る措置」と題される第十四条がある。それに基づいて、INCBは当該諸国と直接対話に入っているはずである。

そもそも身体に害があって、身体的・精神的依存をおこす薬物を、医療目的以外で国家が国民に提供してはならないではないか。

「限定合法化」をしたカナダで起きたこと

いま少し掘り下げる。

たとえば、2018年に大麻の限定合法化を行ったカナダ政府の考えのひとつが、前述の議論である。犯罪組織により、とりわけ若者たちの間で大麻の使用や所持が極めて深刻な問題になった、との認識が背景にある。

政府はさらに、大麻が若者の手に入るのを防ぐ一方で、大人には合法大麻を入手可能にすることをも、新たな大麻法の目的として挙げた。

かといって、大麻の有害性自体を否定しているわけではない。要は、若者たちには使用させないが、大人には粗悪なものでない大麻を与える、というわけである。そこには細かく厳しい規制を課すのだ。たとえば、カナダにおいて、大麻を未成年に販売した場合の罰則は、日本の刑事罰より厳しい。

しかし、長い目で見れば、いや、そうでなくとも、直ちに問題が続々と現れてくる。

INCBは、その年次報告書第一章を特別テーマにあてる。2022年の報告書は、大麻合法化のテーマを取り上げた。その時点で判明していた事実関係を精査し、次のような指摘をした。

合法化の目的に“青少年保護”が掲げられていたが、実際には若年層の使用率は高止まりであった。さらに高濃度THC製品が市場に流通しており、依存や精神的健康へのリスクが増大していると。

合法市場を整備しても、違法取り引きは依然として根強く残っており、組織犯罪の資金源排除にはつながっていないと指摘。合法化の“違法市場縮小”という政策目的は十分に達成されていないとした。

つまり、大麻合法化は条約違反であり、青少年保護や違法市場縮小の目的も十分果たしていないし、むしろ高THC製品の普及、若年層の使用、商業化による常態化など悪影響が目立つ、との評価であった。

予防のための教育と啓発が欠けている

合法化を巡る議論はさらに複雑であるが、肝心なところをざっと吟味してみる。

この議論の背景には、やむにやまれぬ状況に至ったという認識がある。当然そうであろう。

しかし、ひとつ抜けてはいないか。なにゆえに、規制をして取り締まるか、それを外して自由に娯楽用などの使用を許可するかの、二者択一のみなのであろうか。

なぜそこに、予防のための教育と啓発が入ってこないのか。

未成年には与えないとしたとしても、彼らは成人すれば娯楽としての使用は良いのだと思うに違いないではないか。酒や煙草のように。

組織犯罪の収入源にならないように、といったところで、連中は危険だが馬鹿ではない。直ちに別の財源を確保する道を探すのは、歴史が証明している。

また、大人には娯楽のための使用を認める、などといえば、教育・啓発の効果は薄れるほかはない。

どこの国に、教育が充分その効果を挙げないからといって、試験でカンニングを認めるところがあるだろうか。

世界で起きたことは日本でも起こり得る

合法化についての話ではないが、かつて、薬物乱用者のため注射針を提供するプログラムについて述べたことがある。

いうまでもなく、あまりにも薬物乱用が蔓延し、危機的状況にある国々での話だ。注射針を共有することによるHIV／AIDSへの感染を防ごうという試みであった。その時、私はUNODC東アジア・太平洋地域センターの代表で、現場を見てきた。

私が常々語っていたのは、これは麻薬規制の問題ではない、人の命を救うためのものだ、ということであった。

よく知られているように、たとえば多くの東南アジアの国々の刑務所は、往々にして超満員で、大人も子供も一緒に収容されている場合があった。そういった場所で、勧められた（あるいは強要された）薬物を断るのは、至難のわざであるに違いない。注射針を共有しなければ、命が助かるかもしれないのだ。

さすがにわが国ではそういうことになりはしない。しかし、日本においても、大麻の不法栽培は後を絶たないし、インターネット上などで、有害ではないという誤った情報が溢れ、大麻の乱用を容認する風潮さえ見うけられる。

世界で起こってきたことは、日本でも起こり得る。

もちろん、国によっては、止むに止まれぬ状況になった場合がある。そのとき、まず人の命は救わなければならない。と同時に、薬物乱用の状況を許容したままにしては、その国どころか世界の国々の未来は危うくなる。

緊急事態でとる対策は、根本的な解決策と不可分でなければならない。

社会ニュースをもっと読む→タイで社会問題化する「安すぎる中国製EV」…アフターサービスは受けられず、部品メーカーへの支払いもストップ

【もっと読む】タイで社会問題化する「安すぎる中国製EV」…アフターサービスは受けられず、部品メーカーへの支払いもストップ