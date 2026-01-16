『プリンセッション・オーケストラ』第38話「⼤好きなあなたたちへ」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第38話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第38話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第38話「⼤好きなあなたたちへ」＞
まつりが企画⽴案したプリンセスフェスティバルを、みんなが実現させようと動き出します。みなもたちもステージでライブをする事になり、⽇々練習に余念がありません。⼀⽅のなつは⾵花姉妹と話し合います。
（C）Project PRINCESS-SESSION
