¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¡¡¿ÈÄ¹150cm¡ßH¥«¥Ã¥×¡ª¡¡Æ¸´é¥°¥é¥É¥ë¤¬¥Ó¥¥Ë¤ÇÌ¥Î»
¿ÈÄ¹150¥»¥ó¥Á¡¢H¥«¥Ã¥×¤ÎÆ¸´é¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ç¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Øsabra¡ÙÂè6¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¸´é¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÎËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó
¡ÖÀ¤³¦¤ÎËå¡×¡Ö°µÅÝÅª¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°¦¤é¤·¤¤¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢150¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤H¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿Èà½÷¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢·úÃÛ¸½¾ì¤Î¸½¾ì´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Ç¤¹¡£ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¡£¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃåÊª¤ò½ù¡¹¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¡¢I ¥«¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¡¢°Ë¿¥¤¤¤ª¤µ¤ó¡¢²ÖºéÉö¹á¤µ¤ó¡¢¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡¢ÇÈºêÅ··ë¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢°Ë´Ø¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÍ¥¹á¤µ¤ó¡¢°«ÄÝ¤¦¤¿¤µ¤ó¡¢ÃÝÀîÍ³²Ú¤µ¤ó¡¢ºùÌÚÈþ½ï¤µ¤ó¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¡¢ÀîÂ¼¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁíÀª16¿Í¡¢Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢º£¹æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Û¤ê¡¦¤ß¤Ê¤ß¡¡2000Ç¯12·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹150¥»¥ó¥Á¡¢T150 B87(H) W60 H82 S23¡¡B·¿¡¡¼ñÌ£¤ÏÎ¹¹Ô¡¡Ä´Íý»ÕÌÈµö¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£2024Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤ß¤Ê¤ß¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX ¡Ê@minami__hori¡Ë¡¢Instagram¡Ê@minami__hori¡Ë