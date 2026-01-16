¡Ö»³¾åÈï¹ð¤Ï20Ç¯¤Ç²¾¼áÊü¤Î²ÄÇ½À¡×ÊÛ¸î»Î¤Î»ØÅ¦¡Ä¡Ö¸¶²Á¿ôÀé±ß¤Î¥Æ¥í¤¬¾·¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¹´üÅªºÄÌ³¡×·ÐºÑ»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¥Æ¥í¥ê¥º¥à
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È½·è¤Ï1·î21Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥º¥à¤¬¾·¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤ÎÄ¹´üÅªÀ¯Ì³¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£°Ê²¼¡¢¾®ÁÒ»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯――¡£
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡ÊROI¡Ë¤¬¹â¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹â¤¯¤Ä¤¯ÇË²õ¹©ºî
¡¡¹õ¤¤Ç´Ãå¥Æー¥×¤ÇÌµÂ¤ºî¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¡¢ÆóËÜ¤ÎÅ´¥Ñ¥¤¥×¡£
¡¡2022Ç¯7·î¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¼êÀ½¤Î½Æ´ï¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤ë°Â²Á¤ÊºàÎÁ¤À¤±¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶²Á¤Ë¤·¤Æ¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤¬¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÁÆ°¤ÇÉÏÁê¤Ê¤½¤Î¹©ºîÊª¤¬¡¢°ì¹ñ¤Î¸µÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢À¯¼£ÃÏ·Á¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤¤¤¦µðÂçÁÈ¿¥¤Î²ò»¶ÀÁµá¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡¡¿ôÀé±ß¤Î½é´üÅê»ñ¤¬¡¢¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀ¯¼£Åª¡¦¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½ã¿è¤Ê·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡ÊROI¡Ë¡×¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ä¤¯ÇË²õ¹©ºî¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¼£°Â¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹Ç¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ìµ·Á»ñ»º¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿Â»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ë¡Äî¤ËÎ©¤Ä»³¾åÅ°Ìé¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³¾å¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¡Ö¥Ð¥°¡×¤òÆÍ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï²¿¤Îº¨¤ß¤â¤Ê¤¤¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×
¡¡»³¾å¤ÏÃ¸¡¹¤È¼Õºá¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢À®¸ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Àµµ¬¤Î¡Ö¼è°ú¥³¥¹¥È¡×¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤òµñÈÝ¤·
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤·¤¿½¡¶µÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÉü½²¡£Æ°µ¡¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»³¾å¤ÏË¡¤Î¼êÂ³¤¤ä¸ÀÏÀ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµµ¬¤Î¡Ö¼è°ú¥³¥¹¥È¡×¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¾¡¤Æ¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Çö¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤â¾×·âÎÏ¤¬¶¯¤¤¡ÖË½ÎÏ¡×¡Ö°Å»¦¡×¤È¤¤¤¦¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤ÆÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬Â»¤ò¤·¡¢¥ëー¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ÆÌÜÅª¤òÃ£¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°¤·¤Á°Îã¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¾å¤ò¡Ö±ÑÍº¡×¤È¿ò¤á¤ë¸½¾Ý¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÊÄºÉ´¶¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê»ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Î»³¾å¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â½ñÎ±¤Ë¤è¤ëº¹¤·Æþ¤ì¤¬»¦Åþ¤·¡¢¤½¤ÎÁí³Û¤Ï600Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë°áÎà¤ä¿©ÎÁ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤Þ¤Ç¤â¤¬ÆÏ¤¯¡£
¡Ö»³¾å¤¬»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö30Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç²ò·è¤·¤¿¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì¡¢¸º·º¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤Ë¤Ï1ËüÉ®°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¶§°¤ÊÈÈºá¼Ô¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤Î¡ÖÅê»ñ¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬°¤¤¤«¤é¤À¡£À¯¼£¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥«¥ë¥È½¡¶µ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öºñ¼è¤¹¤ëÂ¦¡×¤¬ÌîÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òË½ÎÏ¤ÇÇË²õ¤·¤¿»³¾å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¸½¾õÊÑ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡Ö¼Â¹Ô¼Ô¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê»ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤¬¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤Ç½±·â¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â°Â¿´¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÀ¸³è¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ë¡¤ÈÃá½ø¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Êø²õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ñ»º¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼å¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£»³¾å¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¥Æ¥í¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÁË³²¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Çー¥¿
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Æ¥í¥ê¥º¥à¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÁË³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¸¦µæ¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Æ¥í»ö·ï¤ÏÅê»ñ°ÕÍß¤òÎä¤¨¹þ¤Þ¤»¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø¥À¥é¥¹¹»¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥µ¥ó¥É¥éー¤é¤¬È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¡ØÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥í¤Î·ÐºÑÅªµ¢·ë¡ÊEconomic Consequences of Terrorism in Developed and Developing Countries¡Ë¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥í¤ÎÉÑÈ¯¤Ï³°¹ñÄ¾ÀÜÅê»ñ¡ÊFDI¡Ë¤ò11～13%¤â¸º¾¯¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñËÜ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò·ù¤¦¡£À¯¼£Åª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ô¾ì¤«¤é¤Ï¡¢Ä¬¤¬°ú¤¯¤è¤¦¤Ë»ñ¶â¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Æ»Íý¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡ÊADB¡Ë¤Î¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥í¤ÈÊ¶Áè¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¡ÊThe Impact of Terrorism and Conflicts on Growth in Asia¡Ë¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Æ¥í¤¬1·ïÈ¯À¸¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬1.5%Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥í¤¬ÇüÂç¤Ê·ÐºÑ¥³¥¹¥È¤òÀ¸¤ß¡¢ÆÃ¤Ë¹ñ²È¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë
¡¡·ÐºÑÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡ÊIEP¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ØÀ¤³¦¥Æ¥í¥ê¥º¥à»Ø¿ô¡ÊGlobal Terrorism Index¡Ë¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥í¤¬ÇüÂç¤Ê·ÐºÑ¥³¥¹¥È¤òÀ¸¤ß¡¢ÆÃ¤Ë¹ñ²È¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ï·ÐºÑºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¤½¤Î¸µ¼óÁê¤¬¥Æ¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£Åª¥ê¥¹¥¯¡×¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¡¢¥Æ¥í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÉÔÊ¿Åù¤äÉÏº¤´¶¤Ï²á·ã¼çµÁ¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤«¤éÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¤ÎÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÇ®¶¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½Í¡¹¤È½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡ÖÍýÀ¡×¤À¡£À¤´Ö¤¬¡Ö¶Ë·º¤òË¾¤àÀ¼¡×¤È¡Ö¸º·º¤òµá¤á¤ëÀ¼¡×¤ÇÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¡Î§¤Î¥×¥í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤É¤¦¼Ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤Î·º»öÊÛ¸î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ëÆîÃæ±ûË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤ÎÌîß·Î´ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö·º»öºÛÈ½³«»ÏÁ°¤ËÊÛ¸î»Î¤Ï»ö·ïµÏ¿¤Î±ÜÍ÷Æ¥¼Ì¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ïµÏ¿¤ÇºÇ½é¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¡ØÁ°²ÊÄ´½ñ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÀàÅðºá¤äÌôÊª»öÈÈ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨Ë½ÎÏ·ÏÈÈºá¤ÏºÆÈÈ¤¬Â¿¤¯¡¢£±²óÌÜ¤è¤ê¤Ï£²²óÌÜ¡¢£²²óÌÜ¤è¤ê¤Ï£³²óÌÜ¤ÎÊý¤¬·º¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÊÛ¸î»Î¡Ö¹´¶Ø25Ç¯¤«¤é28Ç¯¤¢¤¿¤ê¤¬Íî¤È¤·¤É¤³¤í¡×
¡¡´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤ÈÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏ¡£¤³¤ì¤¬»ÊË¡¤Î¸½¾ì¤À¡£Ìîß·ÊÛ¸î»Î¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö»³¾åÈï¹ð¤Î¾ì¹ç¡¢Ë½ÎÏ·ÏÈÈºá¤â´Þ¤á¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Á°²Ê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°µ¡¤Ë¼à¤à¤Ù¤»ö¾ð¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷³Ú»¦¿Í¤ä¶âÁ¬ÌÜÅª¤Î¶¯Åð»¦¿Í¤Ê¤É¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡»¡¤¬»à·º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìµ´ü¤òµá·º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§¼ÂÌ³²È¤È¤·¤Æ¤ÏÍ½ÁÛ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤Ïµá·º¤òÄ¶¤¨¤ëÈ½·è¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¡¢»à·º¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÈ½Îã¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿ÎÌ·º¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î·¹¸þ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¹´¶Ø25Ç¯¤«¤é28Ç¯¤¢¤¿¤ê¤¬Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÌîß·ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢È½·è¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌµ´ü¹´¶Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â30Ç¯ÄøÅÙ¡¢Í´ü¹´¶Ø25Ç¯°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â20Ç¯ÄøÅÙ¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤ò¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Ð²¾¼áÊü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³¾åÈï¹ð¤Î¾ì¹ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¤è¤ë²ÈÄíÊø²õ¤Ë²Ã¤¨·»¤Î¼«»à¤Ê¤ÉÀ¤´Ö¤ÎÆ±¾ð¤ò½¸¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¼óÁê¤Î»¦³²°Æ·ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¾¼áÊü¤È¤Ê¤ì¤Ð»þ¤ÎÀ¯¸¢¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾åÀè¤ÎÀ¯¸¢¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÃ¯¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢À¯¼£¾õ¶·¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿Àè¿Ê½ô¹ñ¤Ç»àË´¼Ô£±Ì¾¤ÎÈÈºá¤Ç»à·º¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¯¡¢»à·ºÅ¬ÍÑ¤Î´ð½à¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê±Ê»³Â§É×Ï¢Â³¼Í»¦»ö·ï ¡Ê1968Ç¯È¯À¸¡Ë¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¡Ê1983Ç¯¡Ë¤Ç¤â¡ØÆÃ¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î¿ô¡Ù¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºá¤ò½þ¤ï¤»¤ëÆ»¤¬ÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÊÅê»ñÀè¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÔÌÂ»
¡¡Á°½Ò¤·¤¿·ÐºÑ¸¦µæ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥Æ¥í¤ÈÀ¯¼£ÅªÉÔ°ÂÄê¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¡£»³¾å¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÊÅê»ñÀè¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÔÌÂ»¤·¡¢¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¼Ò²ñÅª¥³¥¹¥È¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï¡¢¾Íè¤Î²æ¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢20Ç¯¸å¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤¯¤ë»³¾å¼«¿È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»³¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥í¤Ï¡¢·ÐºÑÄäÂÚ¡¢¼Ò²ñÅªÊ¬Îö¡¢À¯¼£ÅªÉÔ°ÂÄê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°½Û´Ä¤òÀ¸¤à¡£¡Ö¶µ²ñ¤Ø¤ÎÂÇ·â¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀè¤ÎÀ®²Ì¤Ë³åºÓ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ò·¡¤êÊø¤¹¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ìîß·ÊÛ¸î»Î¤¬¼¨¤·¤¿ÎäÀÅ¤Ê¡ÖÎÌ·ºÁê¾ì¡×¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢Ç®¶¸¤ËÉâ¤«¤ì¤ë²æ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤ò¸«¿ø¤¨¤è¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¶Á¤¯¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë