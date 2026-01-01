¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¤¢¤ê¡ÛviviON¡¢BL¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ö°ÌòÎáÂ©¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤±¤É¡¢ÇËÌÇ¥¨¥ó¥É¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡×Âè1´¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡viviON¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡ÖviviON THOTH BLANKET¡×¤è¤ê¤¿¤¿¤¤«¤Ä¤ª»á¤ÎBL¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ö°ÌòÎáÂ©¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤±¤É¡¢ÇËÌÇ¥¨¥ó¥É¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡×Âè1´¬¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï850±ß¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤·Ù»¡´±¤ÎÊ¿Ã«¾¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤é»Ò¶¡¤ò¼é¤ê»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÇ®Ãæ¤·¤¿RPG¤Î°Ìò¡Ö¥Õ¥¡¥ì¥ó¡×¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿―¡ª
¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢²¶¤Ï¡Ö¸÷¤Î¹ñ¡×µ³»ÎÃÄ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥ì¥¤¤òµÔ¤á¤¿µó¶çºÇ¸å¤Ë¤Ï»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
ÇËÌÇÅª¤Ê·ëËö¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¤ò°é¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ËÆ³¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
10Ç¯¸å¡¢ºÍ¿§·óÈ÷¤Êµ³»ÎÃÄÉûÂâÄ¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥ì¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡£
¤ä¤¿¤é²û¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Ç®¤Ã¤Ý¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¡Ö²¶¤È¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤――
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©
ÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡Ú¥³¥ß¥³¥ß¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÛÍ½þÆÃÅµ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
¡Ú¥³¥ß¥³¥ß¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÛÌµ½þÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡Ú¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¡Ú½ñÀô¡Û½ñÀô¡¦Ë§ÎÓÆ²¸ÂÄê¥Úー¥Ñー
¡Ú¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹¡Û¤¿¤¿¤¤«¤Ä¤ªÀèÀ¸Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ú¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Ûー¥ê¥óÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ú¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÛÎ¾ÌÌ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¡ÚviviON BLUE¡ÛviviON BLUE¸ÂÄê¥Úー¥Ñー
¡ÚRenta!¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è2P
¡ÚÅÅ»Ò½ñÅ¹¶¦ÄÌ¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è2P
¢¨¤¤¤º¤ì¤â°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÇÛÉÛÊýË¡¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò½ñÅ¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¡¡Ã±¹ÔËÜ1´¬¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢³ÆÅÅ»Ò¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ã±¹ÔËÜÈÇ³ä°ú¤ä¡¢»îÆÉ¤ÎÁýÎÌ¤Ê¤É¼Â»Ü½ñÅ¹¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ñÅ¹¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î16Æü～1·î29Æü
ÆâÍÆ¡§Ã±¹ÔËÜÈÇ³ä°ú¡¢»îÆÉÁýÎÌ¡¢Ï¢ºÜÈÇÌµÎÁÁýÎÌ
¼Â»Ü½ñÅ¹¡§comipo¡¢Renta!¤Û¤«ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤Æ
¢¨»Üºö´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤Ï¼Â»Ü½ñÅ¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û
(C)¤¿¤¿¤¤«¤Ä¤ª / viviON THOTH / viviON, inc.2026