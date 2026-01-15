¿·¼Ö145Ëü±ß¡ª ¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×È¯É½¡ª ¥ï¥¤¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖÀº×û¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡õÀè¿Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¡ª¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼22.6km¡×¤Î¡ÈÄãÇ³Èñ¡É¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¡Ö¿·¥Õ¥ì¥¢¡×ÅÐ¾ì¡ª
¿·¼Ö145Ëü±ß¡ª ¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×È¯É½¡ª
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¡Ö¥Õ¥ì¥¢¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¥¢¤Î²þÎÉ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆâ³°Áõ¤Î°Õ¾¢ÊÑ¹¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê60Ëç¡Ë
¡¡ºÇ¿·¤Î¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤È¥«¥á¥é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àè¿Ê°ÂÁ´µ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤äÀÅ½ÍÀ¤Î¶¯²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤Ò¤ÈÃæ¿´¡×¤Î¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿È¶á¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º»ë³ÐÅª¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤ÆÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Îºþ¿·¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òºþ¿·¤·¡¢¤è¤ê¥ï¥¤¥É¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤Ø¤È¿Ê²½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¥¯¥é¥¹¾å¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤È¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Î¿§ÊÑ¹¹¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æü¾ï¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î5¿§¤òÀ°Íý¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥»¥ó¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ñ¡¼¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î2¿§¤òÀßÄê¡£
¡¡¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥é¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò¤è¤êË¤«¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤ÏÃ±´ã¥«¥á¥é¤È¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤ÈÂÐ±þ¥·¡¼¥ó¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼ÖÎ¾¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¡×¤ä¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¤Î¸¡ÃÎ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ö¸òº¹ÅÀ¡×¤Ç¤Î¸¡ÃÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¡±¦º¸ÀÞ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¸þ¼Ö¤ä²£ÃÇÊâ¹Ô¼Ô¤È¤Î¾×ÆÍ²óÈò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ë¤ª¤±¤ë°Â¿´´¶¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¡ÖÄãÂ®»þ¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï½¾Íè¤Î¸åÂà»þ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ°¿Ê»þ¤Ë¤âºîÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¡×¤Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¼Ö¤ÎÈ¯¿Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¿®¹æ¤«¤éÀÄ¿®¹æ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤òÃÎ¤é¤»¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ÎËÉ»ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÁö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬À¡×¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¹½Â¤ÍÑÀÜÃåºÞ¤Ë¡¢´Ë¾×ºà¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡Ö¸º¿êÀÜÃåºÞ¡×¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤ÄÈùºÙ¤Ê¿¶Æ°¤òµÛ¼ý¤·¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ÈÀÅ½ÍÀ¡¢¤½¤·¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¼Á´¶¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÅ½ÍÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¼þ¤ê¤Î¹â¹äÀ²½¤äµÛµ¤²»¤ÎÄã¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢µÛ²»¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö³°¤Ø¤ÎÁû²»Äã¸º¤È¼¼ÆâÀÅ½ÍÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤ë´¶¿¨¤Ë¤â¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊEPS¡Ë¤ÎÀ©¸æ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú²÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ç·Ò¤¬¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÁàÂÉ¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÂÎ¹½Â¤¤Îºþ¿·¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î¡ÖHYBRID XG¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHYBRID XT¡×¤òÇÑ»ß¤·¡¢¤è¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG¡×¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡Æ±¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥¹¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¥¢¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ý¥«¡¼S¥ï¥¤¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ú¥À¥ëÆ§¤ß´Ö°ã¤¤µÞÈ¯¿ÊÍÞÀ©ÁõÃÖ¡ÊPMPD¡ËÇ§Äê¼Ö¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë°ÂÁ´ÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢°ÂÁ´¡¢¤½¤·¤ÆÁö¤ê¤È¡¢Á´Êý°Ì¤ÇËá¤¤ò¤«¤±¤¿¿··¿¥Õ¥ì¥¢¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï145Ëü5300±ß¤«¤é193Ëü9300±ß¤Ç¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï22.6km¡¿L¡Á25.1km¡¿L¤È¡¢·ÐºÑÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¼Á´¶¤È¼ÂÍÑÀ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¥¢¤Ï¥¹¥º¥¤«¤é¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£