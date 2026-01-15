¡Ú±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¤É¤é¤ä¤É÷¥Î¥¢¡¼¥ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ø¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÀ½ÉÊ¤¬2026Ç¯2·î¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤É¤é¤ä¤É÷¥Î¥¢¡¼¥ë ¤¢¤ó¤³¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¡ÖÇò¤¤¥Î¥¢¡¼¥ë¥ß¥Ë ¤·¤ª¥ß¥ë¥¯Ì£¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Î¥¢¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥³¥³¥¢¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤È¡¢¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡£º£²ó¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢YBC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
YBC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥É¥é¤¨¤â¤ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ø¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡¢¥¹¥ÍÉ×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³¤Äì¤ÎÂçËÁ¸±¤Ë¹Ô¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Ï2¼ïÎàÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤é¤ä¤É÷¥Î¥¢¡¼¥ë ¤¢¤ó¤³¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¤É¤é¤ä¤¤ÎÈé¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³É÷Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇò¤¤¥Î¥¢¡¼¥ë¥ß¥Ë ¤·¤ª¥ß¥ë¥¯Ì£¡×¡Ê¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥ß¥ë¥¯¤ËÄø¤è¤¤±öÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿¤·¤ª¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤À¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë23¡§59¤Î´ü´Ö¡¢SNS¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£YBC¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ö¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬¥Ú¥¢¤ÇÅö¤¿¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆüÃêÁª¤µ¤ì¡¢¹ç·×25ÁÈ50Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç¥Þ¡¼¥¯2Ëç¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡×¤È¡Ö¥Î¥¢¡¼¥ë³Ø½¬Ä¢¡Ê2ºý¡Ë¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×1000Ì¾¡Ê³Æ±þÊç´ü´Ö500Ì¾¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡ÊC¡ËFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026
