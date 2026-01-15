DS¿··¿¡ØNo7¡Ù½é¸ø³«¡¡¡ØDS 7¡Ù¸å·Ñ¤Î¹âµéSUV¡¢Ç¯Æâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡¡¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï650kmÄ¶¤«
3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤âÀßÄê¡©
DS¤¬¿··¿EV¡ØNo7¡Ù¤ÎÆ°²è¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£Î®Àþ·Á¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ØNo8¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê½¾Íè·¿¤ÎSUV¤Ë¶á¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛDS 7¸å·Ñ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª ¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¡ÚNo7¤ÈNo8¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´38Ëç
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤ò»Ü¤·¤¿No7¤Î¹çÀ®²èÁü¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¡¢No8¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¹â¤¤¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò½ü¤±¤Ð¡¢No8¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡ØNo7¡Ù DS
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏNo8¤ÈÆ±¤¸STLA¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£No8¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë/¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ350ps¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç750km¤ËÃ£¤¹¤ë¡£No7¤Ï³ÑÄ¥¤Ã¤¿·Á¾õ¤Î¤¿¤á¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬¼ã´³Äã²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â650km¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÄ¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏNo8¤È¤Û¤ÜÆ±°ì¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëµï½»À¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥é¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤âNo8¤Î560L¤ò¾å²ó¤ë¤Ï¤º¤À¡£´ØÏ¢À¤Î¶¯¤¤¥×¥¸¥ç¡¼5008¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®·¿¤Î3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
No7¤Ï¡¢No8¤ËÂ³¤¤¤Æº£Ç¯¸åÈ¾¤Ë±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¶áÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡ØDS 7¡Ù¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº£¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢No7¤ÏNo8¤è¤ê¼ã´³°Â²Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£