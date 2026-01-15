·§Æù¤Ï¡ÖÄ¶¹âµé¿©ºà¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤¿·§¤Ï¤Û¤Ü¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ä¥¸¥Ó¥¨Î®ÄÌ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿²ÝÂê
Ä¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×¤ÎÆ£ÌÚÆÁÉ§¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¸¥Ó¥¨¿¶¶½¶¨²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¥¸¥Ó¥¨¶¨²ñ¡Ë¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ë¡£Æ£ÌÚ¥·¥§¥Õ¤¬¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¹«¤ÇÌñ²ð¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤À¡£¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬»ÅÎ±¤á¤¿·§¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µ»öÁ°ÊÔ¤Ï¡ÚÈï³²Â¿È¯¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡×Æù¤Î¤È¤í¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡Ä¥¸¥Ó¥¨Å¹¼ç¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¡×¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤ß½Ð¤¹»ÝÌ£¡Û¤«¤é¡£
¥¸¥Ó¥¨¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë
¡Ö·§Æù¤â´Þ¤á¥¸¥Ó¥¨¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¸¥Ó¥¨¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤¬¤É¤¦´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Æ£ÌÚ¥·¥§¥Õ¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö·§Æù¤Ï¥¥í12,000±ß¡£ÏÂµí¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÈÆ±¤¸²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¿©ºà¤Ç¤â¤¢¤ë·§Æù¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Îµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
´ØÀ¾¤Ë·§Æù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ë¡£Í½Ìó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬·§Æù¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆ£ÌÚ¥·¥§¥Õ¤ÏÃ²¤¯¡£2025Ç¯4·î¤«¤é10·îËö»þÅÀ¤Ç9765Æ¬¤Î·§¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¾ÆµÑ¤«ËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¹âµé¿©ºà¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤â·§Æù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¤É¤³¤Î»³¤Ç·ª¤ò¿©¤Ù¤¿·§¤Ç¡¢Ã¯¤¬³Í¤Ã¤¿·§¤À¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ÈÃÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥¸¥Ó¥¨¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡ÖGIBIER de ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡£·§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¯¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ó¥¨¤ò³Ë¤Ë¡¢½ÉÇñ¤ä²¹Àô¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¡¢»³¤Î¹¬¤È³¤¤Î¹¬¡¢ÃÏ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£
¥¸¥Ó¥¨¿¶¶½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤â¡Ä
¡ÖGIBIER de ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¥¸¥Ó¥¨¿¶¶½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£Ê¡Åç¸©À¾²ñÄÅÄ®¤À¡£Æ±Ä®¤ÎÇöÍ§´î¡Ê¤¦¤¹¤¤È¤â¤¡ËÄ®Ä¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö24Ç¯ÅÙ¤ËÊá³Í¤·¤¿·§¤Ï25Æ¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï11·îËö¤Ç87Æ¬¡£26Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Æ±Ä®¤Ë¤Ï¼¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤ò60Æ¬°Ê¾åÊá³Í¤·¤¿¡£Êá¤¨¤¿³²½Ã¤ÏÄ®Æâ¤Î²òÂÎ½èÍý¾ì¤Ç²òÂÎ¸å¡¢°ìÉô¾ÆµÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òËäÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê½Ð²ÙÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â²·¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢·§Æù¤ÏÆé¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·§¤ÎÌ£Á¹Æé¤ÏºÇ¹â¤Î¤´ÃÚÁö¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¾²ñÄÅÄ®¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Í³²Ä»½Ã¶î½ü¤ÎÊó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¶â³Û¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢À¾²ñÄÅÄ®¤Î¾ì¹ç¡¢·§1Æ¬¤ËÉÕ¤2Ëü±ß¡£¹ñ¤ÈÊ¡Åç¸©¤«¤é1Æ¬¤¢¤¿¤ê16,000±ß¤ÎÊä½õ¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê¤ÏÄ®¤Î½ÐÈñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö·§Æù¤ä¥¤¥Î¥·¥·Æù¤òÃÏ°è¤Î»ñ¸»¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¡¢¥¸¥Ó¥¨¶¨²ñ¤ÎÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·§Æù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ä®Ä¹¼«¤é¤¬¥¸¥Ó¥¨¿¶¶½¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½Ð²ÙÀ©¸Â¤ÈÀÝ¼èÀ©¸Â¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡Åç¸©Æâ¤Ç¤Î¥¸¥Ó¥¨³èÍÑ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾²ñÄÅÄ®¤¬¸©²¼¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð²ÙÀ©¸Â²ò½ü¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð²ÙÀ©¸Â¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â·§Æù¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ó¥¨¤òÄ®Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¿©Æù½èÍý
Æ£ÌÚ¥·¥§¥Õ¤Ï2025Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç»°ÅÙÀ¾²ñÄÅÄ®¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ë¤ÏÄ®Æâ¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¡Ù¤ÇÀ¾²ñÄÅ¤òºÆË¬¤·¡¢¹Ö½¬²ñ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¼°²òÂÎ½èÍý¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤À¡£Êá³Í¤·¤¿·§¤Ê¤É¤Î¸ÄÂÎ¤ò¼ÖÆâ¤ÇÀö¾ô¤«¤éÇíÈé¡¢ÆâÂ¡¤ÎÅ¦½Ð¡¢»ÞÆù¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¿¤ò¿×Â®¤Ë¿©Æù¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Êá³Í¸½¾ì¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤Ç»ÞÆù¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢¥¸¥Ó¥¨¶¨²ñ¤Ç¤Ï2Âæ¤Î¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¤ò½êÍ¤·¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥Ó¥¨¶¨²ñ¤¬¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¤ò½êÍ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£Êá³Í¼Ô¤¬¾®²°¤Ç·§¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤â¼«²È¾ÃÈñ¤Ê¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢·§Æù¤ò¿©Æù¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ç§¤á¤¿¿©Æù½èÍý»ÜÀß¤Ç²òÂÎ¤·¤¿¥¸¥Ó¥¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¤Ï¿©Æù½èÍý»ÜÀß¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÞÆù¤Ë¤·¤¿¥¸¥Ó¥¨¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¸¥Ó¥¨Î®ÄÌ¤Î²ÝÂê
¥¸¥Ó¥¨¥«¡¼¤ä¿©Æù½èÍý»ÜÀß¤Ç»ÞÆù¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¥¸¥Ó¥¨¤Ï¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤«¡£²¤½£¤Ç¤ÏÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÆù²°¤Ç¥¸¥Ó¥¨¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈÌÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¥¸¥Ó¥¨Î®ÄÌ¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¿©Æù²·¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ãæ¾®¤Î²·¤â¤Û¤È¤ó¤É°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥¸¥Ó¥¨¤ò»È¤¤¤¿¤¤ÎÁÍý¿Í¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë800¤«½ê°Ê¾å¤¢¤ë¿©Æù½èÍý»ÜÀß¤ËÏ¢Íí¤·¡¢²·¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Âç¼ê¿©Æù²·¤¬¥¸¥Ó¥¨¤ò°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¸¥Ó¥¨Ê¸²½¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÆ£ÌÚ¥·¥§¥Õ¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡ÖÀ¾²ñÄÅ¤Ë¸Â¤é¤ºÁ´¹ñÅª¤Ë·§¤ä¥¤¥Î¥·¥·¡¢¼¯¤¬Áý¤¨¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§Æù¤â´Þ¤á¡¢¥¸¥Ó¥¨¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¸¥Ó¥¨Ê¸²½¤¬¹¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Å¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÎÁÍý¿Í¤Ï¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¿¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥¸¥Ó¥¨¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ö
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¸åÆ¬Éô¤ò¤«¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²»¤¬Æ¬³¸¹ü¤Ë¶Á¤¤¤Æ¡Ä¡×·§¤Ë½±¤ï¤ì¡¢·ì¤À¤é¤±¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿60ÂåÃËÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¶²ÉÝ¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¸åÆ¬Éô¤ò¤«¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²»¤¬Æ¬³¸¹ü¤Ë¶Á¤¤¤Æ¡Ä¡×·§¤Ë½±¤ï¤ì¡¢·ì¤À¤é¤±¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿60ÂåÃËÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¶²ÉÝ¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î,
¥À¥¤¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¡Í×,
Ê©ÃÅ