»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤ä¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤äÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤òYouTube¡Ö60ºÐ¤«¤é¤Î¹¬¤»¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î½¬´·¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
»ä¤Ï¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤Î½¬´·¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿´¤äÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½¬´·¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð¸³¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡§Ìë¤Õ¤«¤·¤ò¤ä¤á¤¿
60Âå¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ê¤¯¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿½¬´·¤Ï¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ìë¤Õ¤«¤·¤¬ÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¬Â§Àµ¤·¤¤¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¡¢°ìÆü¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ìë¤Õ¤«¤·¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡§ÊÒ¤Å¤±¤Î¸å¤Þ¤ï¤·¤ò¤ä¤á¤¿
¼¡¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÊÒ¤Å¤±¤Î¸å¤Þ¤ï¤·¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢Ë»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤äÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¸å¤Þ¤ï¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÒ¤Å¤±¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤¬»¶¤é¤«¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤»¤ó¡£
»×¤¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤°¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¡×½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤ÎÃæ¤¬¾ï¤ËÀ°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À°Íý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿
¸½ºß64ºÐ¤Î»ä¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¸³è¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤ÏË»¤·¤µ¤äÀÕÇ¤´¶¤«¤é¡¢¾¯¡¹¤ÎÉÔÄ´¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ¾è¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌµÍý¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤¬È¯¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢Å¬ÀÚ¤ËµÙÂ©¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂÎÄ´¤¬°ÂÄê¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡§Ìµ°Ç¤ËÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿
¡Ö¿ÍÀ¸¤â¸åÈ¾¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌµ°Ç¤ËÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÀáÌó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¡¢µÕ¤ËÀ¸³è¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¿´¤¬´î¤Ö¤â¤Î¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¶â¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5¡§1Æü¤ËÊ£¿ô¤ÎÍ½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿
°ÊÁ°¤Ï1Æü¤ËÊ£¿ô¤ÎÍ½Äê¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤ËÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê1Æü¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ½Äê¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ1¤Ä1¤Ä¤ÎÍ½Äê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æü¡¹¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¡§¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤ä¤á¤¿
¿ÍÀ¸¤â¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿º£¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª²Û»Ò¤¬¤È¤¯¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤ÏËèÆüÅ¬ÎÌ¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¤»¤º¡¢Å¬ÅÙ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î½¬´·¤ò¸«Ä¾¤»¤Ð¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¿·¤·¤¤¹¬¤»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
¤³¤ì¤é¤Î½¬´·¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ÏË¤«¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤è¤êË¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ë¤«¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©